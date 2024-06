Seis filmes e séries para assistir no fim de semana

O final de semana chegou, e junto com ele uma leve oportunidade de relaxar e não sair de casa. A seleção de dicas do que assistir nos streamings é infinita, contudo separamos cinco opções que prometem prender o espectador no sofá. Confira a lista completa abaixo.

Yellowjackets

Uma das séries mais aclamadas dos últimos anos, “Yellowjackets”, é uma ótima opção para o final de semana. Com 6 indicações ao Emmy – incluindo a de Melhor Série Dramática e Melhor Atriz – e simplesmente uma aprovação impressionante de 97% dos críticos.

No ano de 1997, o avião que levava o time de futebol feminino de Nova Jersey (EUA) para Seattle cai em uma floresta densa, deixando o grupo de sobreviventes isolados por 19 meses. Mais de duas décadas depois, em 2021, vemos a rotina de quatro das mulheres envolvidas no caso: Shauna Shipman (Linskey), Taissa Turner (Cypress), Misty Quigley (Ricci) e Natalie “Nat” Scatorccio (Lewis). A série está disponível no catálogo da Netflix e do Paramount Plus.

Está tudo bem comigo?

O novo filme protagonizado por Dakota Johnson tem tudo para cativar o espectador, com uma trama fofa, envolvente e que bate nos pontos certos da vida adulta contemporânea. “Está tudo bem comigo?” chegou esta semana e conta com uma ótima avaliação.

Na trama, Lucy e Jane sempre foram melhores amigas e confiam cegamente uma na outra. Mas quando Jane anuncia sua mudança para Londres, a amizade delas desmorona e Lucy embarca numa jornada de autodescoberta. O longa está disponível no catálogo do Max.

Hacks

Chegou ao fim a terceira temporada da série vencedora do Emmy, “Hacks”, estrelada por Jean Smart e Hannah Einbinder. A trama acompanha os altos e baixos de uma comediante das antigas e uma roteirista milenar. Com um humor ácido, o show já foi renovado para o quarto ano.

Deborah Vance (Jean Smart), uma comediante pioneira que agora enfrenta a decadência e a falta de humor. Embora ainda tenha uma porção de contratos milionários em seu nome, sua maior conquista profissional – uma residência em Las Vegas – parece estar por um fio. Determinada a salvar sua carreira, ela contrata uma jovem Ava Daniels (Hannah Schwier) de Los Angeles para ajudá-la a atualizar seu repertório e, assim, atrair um público mais novo. A série está disponível no catálogo do Max.

Close

Lançado em 2022, o longa da A24 “Close” representou a Bélgica no Oscar de melhor filme internacional. Dirigido pelo jovem cineasta Lukas Dhont, a produção acompanha a transição da infância para a adolescência de dois melhores amigos.

Com 13 anos, Leo e Remi são inseparáveis; eles passam cada momento juntos, brincando nos campos de flores e dormindo na casa um do outro. Porém, ao começarem um novo ano letivo, as pressões do início da adolescência desafiam seu vínculo com consequências inesperadas e significativas. O longa está disponível no catálogo da Netflix e do MUBI.

Eric

Uma criança desaparecida, uma família desesperada, mais clichê impossível, contudo um arroz com feijão bem feito e tudo que podemos esperar da nova minissérie ambientado na vibrante Nova York dos anos 1980, “Eric” um suspense cativante criado por Abi Morgan.

A história gira em torno de Vincent, um dos maiores ventríloquos da cidade e criador de um popular programa infantil, que enfrenta o desaparecimento de seu filho de nove anos, Edgar, a caminho da escola. Desesperado e consumido pela culpa, Vincent se apega aos desenhos de um monstro azul chamado Eric, feitos por Edgar, acreditando que, se conseguir trazer a marionete de Eric para a televisão, seu filho retornará. A minissérie está disponível no catálogo da Netflix.

Todos Nós Desconhecidos

O aclamado romance queer, “Todos Nós Desconhecidos”, estrelado por Andrew Scott, o Padre da série Fleabag (2016-2019), e Paul Mescal, indicado ao Oscar por “Aftersun” (2022), é aquele típico filme para colocar uma interrogação da cabeça do espectador, com vários questionamentos. Ele tem tudo para entreter um bom cinéfilo.

Adam (Scott), um roteirista de 40 e poucos anos, que vive sozinho em um arranha-céu quase deserto nos arredores de Londres. Em uma noite, ele é abordado por um de seus poucos vizinhos, Harry (Mescal), que o convida para passar a noite juntos, após notá-lo observando-o em algumas ocasiões. O filme está disponível no catálogo do Star Plus.