Seis dicas para assistir no streaming neste fim de semana

Está procurando por filmes e séries para ver no streaming neste fim de semana? Confira uma seleção com dicas e estreias para assistir sem se preocupar em ficar passando o controle eternamente pelas plataformas. Confira a lista completa abaixo:

A Primeira Barbie Negra

A roteirista, cineasta e produtora de televisão norte-americana Shonda Rhimes estreia seu novo documentário, “A Primeira Barbie Negra”. O documentário explora o lançamento da primeira Barbie negra em 1980, destacando sua influência nos direitos civis e na formação da identidade das crianças. Disponível no catálogo da Netflix.

As Cheerleaders do Dallas Cowboys

Esta série documental acompanha a trajetória da equipe de líderes de torcida mais emblemática do esporte estadunidense, os Dallas Cowboys da NFL. Revelando os bastidores da temporada 2023-2024, o reality show mostra como as cheerleaders ganham tanto destaque quanto os jogadores. Disponível no catálogo da Netflix.

Jonestown: Massacre no Culto

Minissérie documental que explora a trágica história da comunidade utópica de Jonestown, liderada pelo pastor Jim Jones. Este evento resultou no maior suicídio coletivo já registrado, com 918 mortes em 1978. Disponível no catálogo do Star+.

Emily, A Criminosa

Suspense criminal estrelado por Aubrey Plaza, vencedor do troféu de Melhor Roteiro de Estreia no Spirit Awards 2023. O filme segue Emily, uma mulher endividada recrutada por golpistas para cometer fraudes com cartões de crédito. Disponível no catálogo do Prime Video.

O Mal que nos Habita

Um dos melhores filmes de terror recentes, dirigido por Demián Rugna. Em uma cidade remota, dois irmãos encontram um homem possuído pelo diabo prestes a desencadear o caos. Disponível no catálogo da Netflix.

Madame Teia

Produzido pela Sony, este filme do universo compartilhado do “Homem-Aranha” segue Cassandra Webb, uma paramédica com habilidades psíquicas que prevê um assassino psicopata. Disponível no catálogo do Max.