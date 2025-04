Produtora da série ‘Adolescência’ negocia produção de uma segunda temporada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A produtora de Brad Pitt, Plan B, abriu negociações para uma segunda temporada da série “Adolescência”, de acordo com a revista americana Deadline.

Os presidentes da produtora, Dede Gardner e Jeremy Kleiner, disseram em entrevista que ainda não existe uma data para o lançamento. O projeto ainda depende de conversas com a Netflix e com o ator e diretor Stephen Graham, que interpreta Eddie -o pai do menino acusado de assassinato no seriado.

De acordo com Gardner, o maior desafio de uma nova temporada de “Adolescência” é “ampliar a perspectiva, manter-se fiéis ao DNA da série e evitar repetições”, disse.

Stephen Graham tem dúvidas sobre o enredo. Ele afirmou em entrevista que pensaria em um prelúdio, mas não uma continuação. A Plan B, por outro lado, parece mais confiante em continuar a história de Jamie Miller, o garoto de 13 anos que foi seduzido pela machosfera.

A primeira temporada foi exibida toda em plano-sequência, quando não há cortes aparentes para os telespectadores. A técnica dividiu opiniões, mas contribuiu para o sucesso da trama que acompanha os desdobramentos do assassinato.