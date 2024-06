Maisa vai participar da próxima novela das seis da Globo como antagonista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Maisa está escalada para a próxima novela das seis da Globo. A atriz compartilhou nas redes sociais um vídeo em que anuncia a novidade.

“Finalmente posso contar para vocês que: sim, vou fazer a próxima novela das seis da Globo”, escreveu ela. A produção se chama “Garota do Momento” e tem previsão de estreia para o segundo semestre de 2024.

Por meio de comunicado enviado à Folha de S.Paulo, a emissora afirmou que ela vai ser a antagonista, ainda sem nome divulgado.

A trama é de Alessandra Poggi com direção geral de Jeferson De e vai contar a busca de uma jovem pela mãe e sua luta para vencer na vida e realizar seus sonhos no Brasil dos anos 1950. É nesse percurso que os caminhos da protagonista se cruzam com o da personagem de Maisa.

“Comecei minha carreira como atriz nas novelas e, após um tempo longe da TV, voltar com uma novela na Globo e uma personagem diferente de tudo o que já fiz, é muito especial e veio na hora certa.”