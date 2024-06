Jupará em Renascer, Evaldo Macarrão comemora papel em outra novela

LUÍSA MONTE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Sucesso como Jupará na primeira fase de “Renascer”, Evaldo Macarrão vai estrear em “No Rancho Fundo” no próximo sábado (22). O baiano vai dar vida a Tôim Feitosa, proprietário do boteco em frente ao Cabaré Voltagem. Ele vai formar sociedade com Artur (Túlio Starling), Caridade (Clara Moneke) e Quinota (Larissa Bocchino).

Evaldo, 33, celebra o reconhecimento que teve ao participar da novela das 21h da Globo, após 17 anos de trabalho. “Foi o divisor de águas da minha carreira”, diz à reportagem. “‘Renascer’ chegou com tudo na minha vida. Ainda tem a gente me dizendo: ‘Jupará não volta? Mas, então, acabou mesmo?'”.

Não é à toa que, menos de seis meses depois, o ator retornou às telas, no horário das 18h, sem pensar duas vezes ao ser convidado. Ele diz que não passou pela sua cabeça a possibilidade de optar por “descansar a imagem” e deixar passar a oportunidade: “Isso tem que ser comum, ainda mais para mim, enquanto ator preto, que não tive e ainda estou tentando ter oportunidades para expressar a minha arte”.

“Aceitei fazer ‘No Rancho Fundo’, por uma questão de necessidade. Eu sou soteropolitano, e estou aqui no Rio de Janeiro, trabalhando para poder sustentar a minha família. Eu ajudo a minha mãe, tenho uma filha de quatro anos, e uma caralhada de gente que está lá na Bahia, torcendo para que eu dê certo”, diz Evaldo, de uma forma engraçada e espontânea.

Ele atualmente também dirige o Grupo de Teatro Alto Falante, com formação de adolescentes e jovens artistas, em Salvador. O ator contou que, em ocasião de uma festa, foi elogiado por Carolina Dieckmann, que disse achar estranho o fato de que ainda não o conhecia.

“É porque eu sou mais velha, né?”, disse a atriz. O ator, então, respondeu: “Eu acho que também por isso, mas também por você ter tido mais oportunidades”. “Ela ficou me olhando, assim, concordando”, contou.

Tôim Feitosa é um personagem oposto a Jupará, segundo o intérprete. Ele deve caminhar para o lado do humor, e é um cara desleixado e preguiçoso. Mesmo assim, será resistente, principalmente, às ideias de Caridade (Clara Moneke), que sonha em montar seu restaurante no bar.

“Minha mãe está preparando já a moqueca. Preparou comida baiana para reunir toda a família e assistir à minha estreia em “No Rancho Fundo”.