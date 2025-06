Julianne Moore desafia os limites da maternidade em filme com Sydney Sweeney

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)



Que as mães costumam fazer de tudo pelos próprios filhos você já sabe. Nem por isso é comum que abracem suas crias ao vê-las ensopadas de sangue de outras pessoas. A não ser, talvez, que elas sejam interpretadas por Julianne Moore.



Da exploração do desejo, como fez no clássico “Boogie Nights”, aos tabus de um relacionamento entre idades muito distantes, caso do recente “Segredos de um Escândalo”, suas personagens desafiam diversos aspectos da natureza feminina. Em “Echo Valley”, filme original que chega ao Apple TV+ nesta sexta-feira (13), ela volta à maternidade para questionar expectativas impostas pela sociedade.



“Sinto que as mulheres têm muita vontade de compartilhar experiências umas com as outras. Existem situações que não compreendemos antes de vivê-las, mas mesmo hoje, como mãe de dois adultos, sinto dificuldade em explicar certas coisas. A vida é um grande mistério, não temos ideia do que pode acontecer, e por isso é tão interessante aprender com os outros”, diz a atriz, que vê em sua protagonista uma nova forma de explorar relações humanas.



Dona de um rancho no interior americano, Kate Garrett leva uma rotina pacata enquanto tenta superar a morte de sua esposa. Entre aulas de hipismo e cuidados com a fazenda, ela vive de empréstimos do ex-marido e das visitas esporádicas de sua filha, Claire, papel de Sydney Sweeney, que luta contra o vício em drogas.



Os esforços em ajudá-la tiram sua energia e ela desaprova o relacionamento da garota com o namorado traficante. Numa noite qualquer, tudo piora quando Claire aparece e revela estar envolvida no assassinato de um homem. Para piorar, o corpo apodrece no banco de trás de seu carro.



“O filme resgata a energia de grandes suspenses dos anos 1940. As mulheres até pareciam ser pessoas comuns, mas logo se envolviam em histórias extraordinárias. Acredito que todas as dinâmicas que nos guiam, sejam elas com nossos parceiros, filhos, amigos ou comunidade, podem revelar segredos surpreendentes”, afirma Moore.



Ela põe as pressões de Kate como fio condutor para construí-la. “Queríamos [a artista e o diretor Michael Pearce] que ela se parecesse, à primeira vista, com qualquer outra. Mas os limites são postos à prova e nós nunca sabemos até onde ela é capaz de ir.”



O amor pela filha incentiva uma série de decisões duvidosas. Do despejo do morto em um rio ao planejamento de um incêndio criminoso, pouco garante que a relação com Claire possa ser restaurada. Redes sociais e mensagens à distância dificultam o contato e é difícil localizar as verdadeiras intenções de cada uma. Nem por isso Moore deixa de lembrar da própria carreira ao falar sobre Sweeney.



“Um dos maiores prazeres que tenho como artista é o de estabelecer grandes parcerias de cena. Elas transcendem qualquer idade, e me lembro das atrizes mais velhas com que me conectei logo no início. Hoje, sinto a mesma coisa ao me deparar com atrizes mais jovens. Com Sydney, foi muito gratificante dissolver barreiras e conhecê-la de maneira autêntica.”



Enquanto tenta preservar seus códigos morais, Kate se depara com um perigoso chefe do crime interpretado por Domhnall Gleeson. Movido por seus interesses, ele semeia o caos por onde passa e tenta implodir o pouco que resta da família Garrett.



“Jackie é o tipo de pessoa que se aproveita de todos os erros, todas as vulnerabilidades que os outros possam demonstrar. É alguém que muda a energia de onde quer que entre. Mas apesar de ser terrível, esse vilão ainda precisa parecer real. Não basta ele ser um cara ruim”, afirma Gleeson, que acredita nunca

ter vivido um homem tão sombrio.



Embora tenha destruído galáxias inteiras como o general Hux de “Star Wars”, o ator diz que se impressionou ao equilibrar as motivações do personagem à sua personalidade enquanto ameaça constante. Ainda que Jackie injete drogas nocivas no sangue de Kate, Gleeson agradece ao desenvolvimento que pôde compartilhar com Moore.



“As cenas se tornam melhores quando Julianne Moore está nelas. Não só porque ela é ótima, mas porque ela torna a outra pessoa melhor. Ela realmente te escuta e te responde. Eu tive que enfrentar a força de uma personagem como Kate e a de uma artista como Moore.”

ECHO VALLEY

– Quando Estreia no Apple TV+ nesta sexta (13)

– Classificação 16 anos

– Elenco Julianne Moore, Sidney Sweeney e Domhnall Gleeson

– Produção Estados Unidos, 2025

– Direção Michael Pearce