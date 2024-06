Itaú Cultural Play exibe filmes das mostras dos festivais In-Edit Brasil e do Guarnicê de Cinema

Neste mês de junho, a plataforma de streaming Itaú Cultural Play, exclusivamente dedicada ao cinema nacional, recebe um recorte da 16ª edição do In-Edit Brasil – Festival Internacional do Documentário Musical, de São Paulo, com longas e curtas-metragens brasileiros inéditos. A partir desta sexta-feira (14) até o dia 30, também exibe oito produções da programação oficial do 47º Festival Guarnicê de Cinema, que acontece de forma presencial no Maranhão.

Já se passaram três anos desde o lançamento do serviço de streaming. Com uma programação focada no cinema brasileiro, o Itaú Cultural Play exibe filmes que participam de festivais de todo o país e que ainda não entraram no circuito comercial. No início, o catálogo contava apenas com 135 longas, mas esse número já aumentou muito. Atualmente, são 360 títulos entre longas e curtas-metragens, séries e documentários.

E os recursos não param por aí, a acessibilidade também está presente na plataforma, com libras, legendas e audiodescrição. E para facilitar ainda mais, também está disponível como aplicativo e é completamente gratuita.

Confira a programação completa que começou nesta semana no Itaú Cultural Play:

16º In-Edit Brasil – Festival Internacional do Documentário Musical – na IC Play

Funk favela

(Documentário. São Paulo. 2024)

Direção: Kênya Zanatta

Duração: 71 minutos

Classificação indicativa: 16 anos [Linguagem imprópria, consumo de drogas e erotização]

Eu sou o samba, mas pode me chamar de Zé Ketti

(Documentário. Rio de Janeiro. 2023)

Direção: Luiz Guimarães de Castro

Duração: 88 minutos

Classificação indicativa: 12 anos [Consumo de droga lícita]

No rastro do pé de bode

(Documentário. Bahia. 2023)

Direção: Marcelo Rabelo

Duração: 60 minutos

Classificação indicativa: Livre

O carnaval de rua é festa do povo

(Documentário. Rio de Janeiro. 2023)

Direção: Uilton Oliveira

Duração: 16 minutos

Classificação indicativa: 12 anos [Consumo de droga lícita]

É d’Oxum: força que mora n’água

(Documentário. Bahia. 2023)

Direção: Day Sena

Duração: 26 minutos

Classificação indicativa: Livre

De par em par

(Documentário. São Paulo. 2023)

Direção: Tais Melo

Duração: 16 minutos

Classificação indicativa: Livre

47º Festival Guarnicê de Cinema – na Itaú Cultural Play

João de Una tem um Boi

(Documentário. Maranhão. 2024)

Direção: Pablo Monteiro

Duração: 24 minutos

Classificação indicativa: 12 anos [Drogas lícitas]

Deixa

(Drama. Rio de Janeiro. 2023)

Com Zezé Motta, Dan Ferreira, Wilson Rabelo, Jéssica Ellen e Daniel de Souza.

Direção: Mariana Jaspe

Duração: 15 minutos

Classificação indicativa: 16 anos [Conteúdo sexual, consumo de droga lícita e linguagem imprópria]

Não existem mártires, apenas marketing

(Ficção científica. Maranhão. 2024)

Com Igor Kayroz, Domingos Almeida, Jaqueline Lince e Ana Belfort

Direção: João Luciano

Duração: 16 minutos

Classificação indicativa: 10 anos [Angústia e linguagem imprópria]

Pirenopolynda

(Documentário. Goiás, Distrito Federal e Ceará. 2023)

Direção: Bruno Victor, Izzi Vitório e Tita Maravilha

Duração: 23 minutos

Classificação indicativa: 14 anos [Drogas lícitas e erotização]

Jussara

(Animação, Fantástico. Bahia. 2023)

Com Ana Cordeiro, Camila Ribeiro, Gênesis Nascimento, Iago Ribeiro, Marcos Dias, Mikael Barreto, Nti Uirá e Yan Rego

Direção: Camila Ribeiro

Duração: 9 minutos

Classificação indicativa: Livre

Bença

(Drama. Paraná. 2023)

Com Richard Rebelo, O Lulo, Cássia Damasceno, Lucas Gonçalves, Vitor Hugo Amaral, Edson Carneiro, Thyago Ferrunes, Massai, Vini Sant, Savio Malheiros, Marcelo Sisto, Mariane Filomeno, Nicolas Lecheta e Liah Vitória Alves

Direção: Manu Cappu

Duração: 15 minutos

Classificação indicativa: 16 anos (Consumo de droga ilícita e linguagem chula)

Mar.Ina

(Drama. Maranhão. 2023)

Com A Caique, Wilian Euller, Dennys Rodriguez, Joquebede Bezerra, Josaniel Martins, Lara Moura, Regina Avelar, Renato Ribeiro, Nadir Cruz, Nat Maciel, Nilwennyson Costa e Tamia Machado

Direção: Allan Pereira, David Dias, Igor Cariman, Jeyci Elizabeth, Karol Garcia, Marcelo Almeida, Patrícia Medeiros, Paulo Borges, Profana Vieira, Renata Costa, Samyre Protázio e Valdenira Baima

Duração: 26 minutos

Classificação indicativa: Livre