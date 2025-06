Humor que não fere ninguém é raro e precioso, diz Luis Miranda, de volta em ‘Êta Mundo Melhor’

ADRIELLY SOUZA



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Luis Miranda, 55, está de volta às novelas após mais de dez anos. Seu último trabalho no gênero havia sido “Geração Brasil”, em 2014. Agora, ele vai dar vida ao professor Asdrúbal, um tipo carismático e cheio de artimanhas, em “Êta Mundo Melhor”, continuação da bem-sucedida “Êta Mundo Bom” (2016) que estreia na segunda-feira (30) na Globo.

Para ele, a trama de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson resgata uma maneira mais delicada de contar histórias, e isso faz diferença nos tempos atuais. “É uma novela que vem com um humor que não fere ninguém. Isso é raro e precioso. Tem graça, mas tem afeto também”, diz o ator à reportagem.

Miranda diz que se inspirou na leveza do interior para compor seu personagem. “Asdrúbal é um personagem que ajuda o Candinho [o protagonista vivido por Sergio Guizé] na busca pelo filho perdido, e ele faz isso com disfarces, estratégias engraçadas. Ele é aquele amigo que tá ali para o que der e vier”, resume.

Apesar de o personagem ser uma releitura do professor Pancrácio -papel icônico de Marco Nanini na novela original-, o ator afirma que está imprimindo sua marca. “É um personagem que já foi criado, claro, mas agora ganha o meu jeito, com meu olhar baiano”, diz. Tenho parceiros incríveis no elenco que me ajudam muito, então tudo tem fluído com naturalidade.”

Miranda comenta que “Êta Mundo Melhor” evoca o espírito dos folhetins dos anos 1990, aquelas que reuniam a família em frente à TV. Diz lembrar da própria mãe preparando o jantar para assistir à trama do horário nobre, numa época em que a informação vinha da rádio ou das revistas e quando a novela era o centro da noite. “Trazer isso de volta vai ser um grande acerto”, afirma.

O ator também celebra o espaço dado ao cotidiano do campo e aos valores da convivência simples -assuntos que, segundo ele, a nova novela trata com maestria. Ele diz que vinha sentindo falta disso em outras produções na TV aberta. “Acho que a gente precisa falar mais sobre o interior do Brasil. Sobre essa cultura rural, o convívio com os animais, a sustentabilidade familiar. Tem uma delicadeza aí que se perdeu com o tempo”, avalia.

Sobre os bastidores da novela, Miranda conta que o clima não poderia ser melhor. “Tenho dificuldade em trabalhar em lugares pesados, de conflito. Sempre procuro harmonizar o ambiente, e sinto que as pessoas ao meu redor também buscam isso. Está sendo uma delícia gravar essa novela -e acredito que vai continuar assim até o fim.”

Do elenco, o ator destaca o núcleo infantil como uma das grandes surpresas da produção. “Tem o Isaac Amendoim, que é um gênio. E outras crianças maravilhosas. Fora os bichos: burro, porco, galinha. Isso tudo ajuda a despertar a criança que a gente tem dentro da gente”

Ele também reflete sobre o processo de criação artística e os desafios da atuação. Para ele, a ideia de estar totalmente pronto para um papel é um mito. “Acho que nunca estamos preparados para um personagem. Essa coisa do ator pronto é uma ilusão. O que importa mesmo é ter consciência, escuta e abertura para o que a cena pede. Minha construção parte sempre desse lugar”, afirma.

Por fim, confirma que o público verá um Luis Miranda mais leve, conectado com o tom da obra e com desejo de fazer rir sem causar dor.

“É uma novela necessária. Tem um jeito mais delicado de contar as coisas. E a gente está precisando ouvir histórias assim”, afirma.