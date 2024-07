Globo abre inscrições para roteiristas negros e indígenas apresentarem projetos de humor

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS)

A Globo abriu na última terça-feira (2) as inscrições para o 7º Lanani (Laboratório de Narrativas Negras e Indígenas para o Audiovisual). O projeto da empresa, em parceria com a Flup (Festa Literária das Periferias), está com inscrições abertas até o dia 31 de julho, para iniciantes ou aspirantes, no site da Flup.

Para a próxima edição, a Globo decidiu priorizar projetos de humor. A emissora deseja voltar a investir no gênero nos próximos anos, depois de alguns anos de hiato. Sinopses de séries e longas de ficção de outros gêneros, porém, não estão totalmente descartadas.

No total, 20 participantes serão selecionados e o anúncio da seleção está previsto para setembro. Escolhidos, os projetos poderão ser trabalhados e produzidos pela emissora.

“Através desse laboratório, buscamos reforçar a equidade de oportunidades e garantir que esses talentos tenham espaço para se destacar e prosperar”, diz Fellype Pontos, gerente do núcleo de gestão artística da Globo, que também é o responsável por ações de desenvolvimento para elenco e criadores da empresa.

Nos últimos anos, o Lanani revelou novos roteiristas que são utilizados pela Globo. A ideia do projeto é contribuir com um mercado audiovisual mais diverso.

Exemplos recentes de talentos oriundos do projeto são Cleissa Regina (de “Terra e Paixão” e “As Five”), Hela Santana (de “Histórias Impossíveis” e “Encantado’s”), Renata Sofia (de “Vai na Fé” e “No Rancho Fundo”), Kariny Martins (de “Espécie Invasora”) e Dione Carlos (de “Guerreiros do Sol”), todos roteiristas atualmente contratados pela Globo.