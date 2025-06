Docs para além do arco-íris: 5 retratos potentes da vida LGBTQIAPN+

Na última semana do Mês do Orgulho LGBTQIAPN+, vale conhecer histórias reais de resiliência, superação e luta vividas pela comunidade. Em um país onde ser quem se é ainda pode significar enfrentar violência, exclusão ou invisibilidade, o cinema documental se revela uma ferramenta poderosa de registro, reflexão e resistência.

A seguir, cinco documentários que colocam no centro pessoas comuns, com vozes que por muito tempo foram silenciadas — e que hoje ganham espaço, tela e público.

Divinas Divas

O filme acompanha a reunião histórica de oito travestis que foram estrelas nos anos 1960, quando se apresentavam em teatros do Rio de Janeiro — em plena ditadura militar. Entre elas estão ícones como Rogéria, Jane Di Castro e Camille K, que abriram caminho com talento, ousadia e muito carão em uma época em que ser travesti era praticamente um ato revolucionário.

O doc mostra a preparação para um espetáculo de reencontro dessas artistas, promovido pela própria Leandra, que herdou do avô o teatro onde elas se apresentavam. Enquanto ajustam figurinos e afinam a voz, elas compartilham histórias de resistência, preconceito, amores e momentos em que o palco era também trincheira. É um filme que exalta a arte travesti com respeito, afeto e muito brilho.

Onde assistir: Globoplay

Secreto e proibido

Você já imaginou viver um amor escondido por quase 70 anos? Dirigido por Chris Bolan, o filme acompanha a trajetória de Terry Donahue e Pat Henschel, um casal de mulheres que precisou fingir ser apenas “boas amigas” durante quase toda a vida, por medo do preconceito e da rejeição da família. A trama começa quando, já idosas, elas finalmente decidem abrir o relacionamento para o mundo — e para seus parentes.

Além da relação das duas, o doc trata o envelhecimento dentro da comunidade LGBTQIAPN+. É raro ver histórias de amor queer contadas até o fim da vida, e Secreto e Proibido faz isso com uma delicadeza que toca fundo. As duas enfrentam dilemas sobre cuidados, moradia e o peso da memória, tudo enquanto lidam com as cicatrizes de anos vivendo escondidas.

Onde assistir: Netflix

Circus of Books

Dirigido por Rachel Mason, o filme conta a trajetória inusitada dos pais da diretora, um casal judeu conservador que, por décadas, foi dono de uma das maiores livrarias de conteúdo pornô gay nos EUA. Muito mais do que um ponto de venda, o lugar virou um refúgio para homens gays nos anos 80 e 90, especialmente durante a crise da AIDS, quando ser quem se era podia significar solidão e abandono.

O doc mistura bom humor, afeto e crítica social ao revelar como esse espaço ajudou a moldar parte da cultura queer de Los Angeles, ao mesmo tempo em que mostra o choque entre o ativismo LGBT e os valores religiosos da família Mason. É também uma jornada pessoal de aceitação, tanto da diretora quanto de sua mãe, que precisou encarar o fato de ter um filho gay dentro de um universo que ela mesma ajudava a manter vivo, mesmo sem perceber.

Onde assistir: Netflix

Bixa Travesty

Dirigido por Claudia Priscilla e Kiko Goifman, o filme acompanha a trajetória da multiartista Linn da Quebrada, mulher trans, preta e periférica que transforma o palco em campo de batalha e o corpo em discurso político. Entre shows, bastidores e conversas íntimas, o doc mistura arte e ativismo para escancarar questões como transfobia, racismo, sexualidade e gênero.

Feito para incomodar, ele não suaviza seus temas e nem se desculpa pela sua linguagem. O documentário provoca, desafia e revida com reflexões, histórias e funk. É pra quem quer entender o que é viver à margem e, mesmo assim, ocupar o centro da cena.

Onde assistir: Prime Video e Apple TV+

Fabiana

Road movie documental que quebra estereótipos desde a primeira cena, o longa acompanha a vida da Fabiana, uma caminhoneira trans que viaja pelas estradas do Brasil. Dirigido por Brunna Laboissiére, o filme é quase uma conversa de carona com essa personagem real e complexa, que carrega nas malas memórias, amores e reflexões sobre identidade, gênero e solidão.

O doc é silencioso e sensível. Sem grandes arcos dramáticos ou roteiros armados, é a vida real acontecendo dentro da cabine de um caminhão, com seus vazios, encontros e confissões. Fabiana mostra como ser trans em um país violento pode ser também um ato de resistência diária, mas sem romantizar ou simplificar essa experiência.

Onde assistir: Prime Video