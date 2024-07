Disney investe alto em Globo e Band para divulgar relançamento de streaming no Brasil

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS)

Relançado na última semana com grande expectativa e inclusão de todo o catálogo do agora extinto Star+, o Disney+ terá uma campanha forte de publicidade ao longo das próximas semanas.

A Disney fechou acordos com grandes redes de TV aberta para anunciar sua novidade em intervalos comerciais e em programas de grande audiência, com o intuito de trazer novos clientes.

Globo e Band foram os maiores beneficiados. As duas empresas fecharam ações de conteúdo com a Disney para apresentadoras fazerem propagandas da plataforma em atrações.

No caso da Band, a ação foi ao ar na semana passada. Juntos, Catia Fonseca e José Luiz Datena falaram do novo Disney+ e dos eventos esportivos que a plataforma vai transmitir de agora em diante.

A ação, segundo preço de tabela que não contabiliza descontos negociados, tem custo de R$ 450 mil na Band. A publicidade foi o último ato de Datena antes de se afastar da TV. Ele é pré-candidato a Prefeitura de São Paulo.

Já a Globo tem acordo para anúncio no Mais Você, de Ana Maria Braga, para os próximos dias. A ação é muito parecida com o que a Netflix realizou recentemente para anunciar a estreia de uma nova temporada da série “Bridgerton”.

Junto com o acordo em TVs, a Disney também é uma das patrocinadoras da transmissão da Eurocopa na Cazé TV. As chamadas para o streaming são exibidas durante os jogos das seleções europeias e apresentam, primordialmente, o plano básico, com anúncios. Há ainda um pacote premium, sem propaganda, e cerca de 50% mais caro.