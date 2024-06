Com síndrome rara, Céline Dion mostra convulsão em documentário

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

Céline Dion, 56, mostrou em seu documentário o momento em que teve uma convulsão. A cantora enfrenta a Síndrome da Pessoa Rígida (SPR), uma doença rara, diagnosticada em 2022.

A cantora ficou em frente às câmeras para registrar uma crise da sua doença rara. Em uma cena de 10 minutos, a artista mostrou o sofrimento causado pela convulsão.

A filmagem do “Eu Sou: Céline Dion” (Prime Video) mostra a cantora chorando e gritando de dor. No mesmo momento, o corpo de Céline debate de forma incontrolável.

A cantora aparece deitada em uma cama, enquanto a equipe de filmagem captura toda a crise. A equipe médica tenta de tudo para ajudar e, finalmente, consegue após um spray nasal. O medicamento alivia alguns dos espamos musculares. Após dez minutos, Céline consegue se sentar e se enrola em um cobertor.

“Toda vez que algo assim acontece, você se sente tão envergonhada”, disse Céline Dion.



SÍNDROME RARA

Ela foi diagnosticada com síndrome em dezembro de 2022. À época, ela contou que adiaria as datas da turnê. Cinco meses depois, em maio de 2023, ela cancelou todas as datas restantes da turnê.

Céline está reclusa desde que foi diagnosticada com a síndrome da pessoa rígida. Ela recebeu o diagnóstico no final de 2022 e, segundo sua irmã, chegou a perder o controle dos músculos. Ela ficou quase 600 dias sem ser fotografada em público, e um jornal noticiou que ela provavelmente nunca mais cantaria em público.