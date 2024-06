Céline Dion vai a estreia do documentário sobre sua síndrome

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Após um período reclusa, Céline Dion vem falando mais ao público sobre a batalha que enfrenta com uma doença neurológica. A cantora canadense compareceu ao lançamento de seu documentário “I Am: Céline Dion”, na noite de segunda-feira (17), em Nova York.

Esta é mais recente aparição da artista em um tapete vermelho após anunciar ter síndrome da pessoa rígida, em 2022. A produção narra a trajetória dela com o distúrbio, que provoca espasmos musculares.

“A minha voz é o condutor da minha vida. Lidar com a doença tem sido uma luta”, disse ela no evento. O documentário tem previsão de estreia para 25 de junho na plataforma de streaming Prime Video.

Céline ainda agradeceu o apoio de seus filhos e fãs. O filho mais velho da cantora, René-Charles, de 23 anos, posou ao lado da mãe na entrada do evento.

“Obrigada ao meus fãs, sua presença em minha jornada foi um presente além do esperado. Seu amor e apoio sem fim me trouxeram até este momento.”

“Falo no documentário que me comparei a uma maçã. Quando eu disse a mim mesma que me comparava a uma maçã de uma árvore, [disse], ‘Não quero que vocês [fãs] esperem mais na fila se eu não tiver maçãs brilhantes para vocês,’ ” ela continuou. “Então, alguns dias atrás, vi uma mensagem de um fã que dizia: ‘Não estamos aqui pela maçã. Estamos aqui pela verdade.”

Em uma entrevista no início de junho ao programa americano Today Show, a artista disse que percebeu os primeiros sintomas da doença em 2008, enquanto se preparava para um show da turnê “Taking Chances”, mas que só falou sobre em 2022, por não saber do que se tratava.