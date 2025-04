Atriz gravou 2º episódio de ‘The Last of Us’ dias após o funeral da mãe

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

(O texto a seguir contém spoilers do segundo episódio de The Last of US)

O 2º episódio da segunda temporada de “The Last of Us”, que foi ao ar no último domingo (20), contém a cena mais impactante do game.

Em entrevista à Entertainment Weekly, a atriz Kaitlyn Dever deu detalhes dos bastidores.

Kaitlyn Dever, que interpreta Abby, perdeu a mãe semanas antes da gravação. “Sendo muito sincera, os dias anteriores a essa cena foram horríveis”, diz a atriz na entrevista. Kathy Dever morreu em fevereiro de 2024, após 14 anos tratando um câncer de mama.

Os produtores decidiram mudar o cronograma de filmagens. “Eu me importo muito com a série, mas ainda é apenas uma série. Não vou interromper o luto de alguém pela própria mãe, especialmente por uma série que também fala sobre o processo de luto”, diz o showrunner Craig Mazin.

No entanto, a atriz escolheu voltar ao trabalho três dias após o funeral da mãe. A cena em que Abby mata Joel (Pedro Pascal) foi a primeira que ela gravou. “Era como se eu estivesse numa névoa, anestesiada”, relembra.

Por conta das circunstâncias, sua preparação foi diferente. Normalmente, ela passaria três semanas ensaiando um monólogo como o que a personagem faz antes de matar Joel. Dessa vez, ela não conseguiu se preocupar tanto: “Acho que, de muitas formas, acabou ajudando a personagem. Eu consegui… Sei lá, abrir mão disso e não pensar demais, até porque as palavras no roteiro já eram muito poderosas”.