Apresentador do Balanço Geral, Reinaldo Gottino renova contrato com a Record até 2028

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS)

Comandante do Balanço Geral, exibido na hora do almoço pela Record, o jornalista Reinaldo Gottino renovou seu contrato com a emissora por um longo prazo.

O apresentador assinou novo vínculo nesta segunda-feira (17) por mais quatro anos, segundo apurou a Folha de S.Paulo. Ou seja, seu novo acordo só se encerrará em junho de 2028. Ele é dono de uma das principais audiências diárias da TV de Edir Macedo.

Junto com o Balanço Geral exibido para São Paulo, Gottino vai ganhar ainda mais espaço em programas nacionais. Neste ano, ele passou a ser apresentador do Aeroporto – Área Restrita, com a saída de Cesar Filho para o SBT.

Esta é a segunda passagem de Reinaldo Gottino pela Record. A primeira começou em 2005, primeiro como repórter esportivo. Ao longo do anos apresentou diversos telejornais e programas jornalísticos, principalmente para o público paulista, como SP Record, Record Notícias e SP no Ar.

Também comandou por um curto período o Esporte Fantástico com Mylena Ciribelli em 2009. Gottino assumiu o Balanço Geral em definitivo em 2014, à época em substituição a Luiz Bacci, que foi para a Band.

Por oito meses, entre 2019 e 2020, foi contratado da CNN Brasil, onde ajudou em sua implementação. No canal de notícias, apresentou o CNN Novo Dia e o CNN 360 juntamente com Daniela Lima.

Em maio de 2020, porém, Gottino aceitou proposta da Record e reassumiu o Balanço Geral. Atualmente, o programa do apresentador está em uma boa fase nos números de audiência.

Em maio, o Balanço Geral conseguiu 7,2 pontos de média na Grande São Paulo. Foi seu melhor resultado desde janeiro de 2022. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores.