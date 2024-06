Antonio Banderas marcará presença na final do Dança dos Famosos

SÃO PAULO, SP E ARACAJU, SE (FOLHAPRESS)

O ator Antonio Banderas virá ao Brasil e participará da final do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck (Globo), no próximo dia 7 de julho.

Há algumas semanas, o próprio apresentador, Luciano Huck, fez a promessa de que faria de tudo para convencer o espanhol a comparecer ao palco.

Na ocasião, também disse que Fátima Bernardes dançaria com ele um tango, mas a apresentadora preferiu que fosse um bolero. Ela também estará na grande decisão. Apesar disso, não há a certeza de que o astro internacional aceitará o desafio. A informação foi divulgada primeiro pelo jornal O Globo.

Até agora, Lucy Alves, Amaury Lorenzo, Tati Machado e Barbara Reis são as celebridades que continuam na disputa em busca do prêmio.