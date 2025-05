Alinne Moraes vive líder feminista em ‘Guerreiros do Sol’

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Alinne Moraes interpreta uma das figuras marcantes de “Guerreiros do Sol”, nova novela original do Globoplay. Na pele de Jânia, a atriz dá vida a uma mulher inteligente, preparada e ambiciosa, que desafia o papel feminino tradicional ao liderar um movimento de resistência no sertão brasileiro da década de 1930.

A trama estreia no próximo dia 11 de junho na plataforma de streaming e também será exibida no Globoplay Novelas, novo nome do canal Viva na TV paga. Também deve chegar à TV aberta posteriormente.

Na história, Jânia volta ao sertão após estudar na capital. Sua expectativa é suceder o pai na administração das propriedades da família, mas os planos são interrompidos por um casamento arranjado com Idálio (Daniel de Oliveira).

Ela logo percebe que o marido é um fardo, e encontra refúgio nos livros da biblioteca do sogro, Coronel Elói (José de Abreu). O espaço guarda as lembranças de outra mulher com uma vida marcada por silêncios e frustrações.

A personagem não é baseada em uma figura histórica específica, mas a atriz afirma que ela vai representar muitas mulheres da época -especialmente as que lutavam por espaço político e igualdade de direitos.

“[É] como se fosse a voz das sertanejas. Mulheres sofridas, submissas, que começaram a se levantar. Ela representa as que brigaram pelo voto, pela liberdade, pela existência”, reflete Alinne. “É uma personagem muito completa, forte, uma mulher que lidera, uma guerreira.”

Alinne conta que recebeu o convite ainda no início de 2023, feito pelo diretor artístico Rogério Gomes, o Papinha, com quem já havia trabalhado anteriormente. “Ele é um dos meus padrinhos na TV. Quando me ligou, aceitei sem hesitar. Confio muito nele”, diz a atriz. “Ainda mais com cenas cheias de emoção e sentimento. Nunca tinha interpretado um texto dessa dupla de escritores e está sendo incrível.”

Criada e escrita por George Moura e Sérgio Goldenberg, “Guerreiros do Sol” mistura romance, vingança e resistência no universo do cangaço. A história acompanha o casal Rosa (Isadora Cruz) e Josué (Thomás Aquino), sertanejos que se apaixonam e acabam se tornando cangaceiros. A narrativa se desenvolve entre tragédias familiares, emboscadas, alianças perigosas e personagens femininas de grande potência.

A novela será lançada no Globoplay com cinco capítulos liberados por semana, sempre às quartas-feiras.

Na TV, vai ao ar de segunda a sexta, às 22h40, com reprise do episódio de sexta exibida aos sábados no Globoplay Novelas.