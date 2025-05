6 animes para você entrar de vez no mundo otaku

O mundo dos animes é vasto e rico, com histórias sobre os mais variados temas. Geralmente acompanhados de trilhas sonoras viciantes e personagens que cativam a audiência, algumas obras inclusive estouraram a bolha dos “otakus” e ganharam o público mundial, como é o caso de “One Piece” (Wan Pīsu) e “Demon Slayer” (Kimetsu no Yaiba).

Mas, esse mundo vai muito além de piratas em busca de tesouros e caçadores de demônios em busca de vingança. Animes abordam temas como morte, escolhas, relacionamentos, esportes, arte e distopias, tudo isso com muito roteiro e animação de qualidade, sempre ensinando enquanto entretém.

Vem conferir seis animes que vão surpreender pelo conteúdo e qualidade.

Your Lie in April (Shigatsu wa Kimi no Uso)

Dor, cura, arte e amor embalados por muita música de qualidade. A história acompanha Kousei, um jovem pianista prodígio que perdeu a capacidade de ouvir a própria música após a morte da mãe. Sua vida muda quando conhece Kaori, uma violinista cheia de cor, caos e paixão, tudo o que ele havia perdido.

Conhecido por arrancar lágrimas até das pessoas mais frias, esse anime de apenas 22 episódios busca ensinar sobre sofrimento e a beleza da vida apesar dele, sobre escolher viver mesmo quando dói e sobre como mesmo o menor dos atos pode ser transformador na vida de alguém.

Onde assistir: Prime Video via Crunchyroll e Apple TV

Death Parade (Desu Parēdo)

Imagine morrer e, ao invés de ir diretamente para o céu ou inferno, você acorda em um bar. Um lugar estranho, silencioso, onde um bartender enigmático te convida para jogar uma partida de bilhar, dardos ou boliche. O que você não sabe é que esse jogo vai decidir o destino da sua alma.

Death Parade é um anime como poucos. Com apenas 12 episódios, ele entrega uma experiência intensa e inesquecível. Mas não se engane pelo número de episódios — essa série consegue te fazer rir, refletir, chorar e questionar suas próprias escolhas em menos de cinco horas de exibição. Sem muita ação ou batalhas épicas ele é sobre quem somos quando ninguém está olhando

Foto: Divulgação

Onde assistir: Prime Video, Apple TV e Crunchyroll

Haikyuu!

Sem fantasias sobrenaturais, superpoderes e objetivo de salvar o mundo, esse anime de vôlei sabe como empolgar o público focando no que mais importa: uma história cativante, uma trilha sonora que gruda na cabeça e uma animação que surpreende pela qualidade. Com 85 episódios divididos entre quatro temporadas e um filme, com mais um no forno, essa história vai te marcar, e de quebra você ainda aprende sobre vôlei.

A trama acompanha Shoyo Hinata no sonho de ser um grande jogador de vôlei, mesmo sendo considerado baixo para o esporte. Com muita garra, ele entra para o time do colégio Karasuno e descobre que talento sozinho não é tudo e que só através do trabalho em equipe vem a verdadeira glória.

Onde assistir: Crunchyroll e Netflix

86 (Hepburn : Eiti Shikkusu)

86 é um anime para os fortes, tanto no aspecto mental quanto emocional. Uma mistura de racismo institucional, desumanização, trauma psicológico e escolhas impossíveis dão o tom dessa obra de 26 episódios. Além do enredo brutal, a animação e trilha sonora também são destaque.

A história alterna entre Lena, uma oficial do exército que começa a questionar o sistema que defende, e Shin, um jovem comandante dos 86 que já viu mais do que qualquer um deveria ver na guerra. A relação entre os dois personagens, à distância, mas cheia de significado, é o coração da narrativa.

Onde assistir: Crunchyroll

Frieren: Além do fim da jornada (Souson no Frieren)

Indo de encontro a dica anterior, esse anime é calmo e contemplativo, com músicas mais tranquilas e uma estética quase etérea ao longo de 28 episódios. Com muita sensibilidade, este anime ensina sobre a finitude dos laços que cultivamos, a importância das relações que temos, além de saudade, arrependimento e recomeços.

Depois de salvar o mundo, a elfa Frieren vê seus companheiros morrerem um a um, enquanto ela permanece, imortal e distante. Só então ela começa a perceber o que nunca disse, o que nunca entendeu, e o quanto ainda tem a aprender sobre sentimentos humanos, tempo e memórias. Em uma nova jornada, ela não busca derrotar monstros, mas compreender o valor dos laços que deixou para trás.

Onde assistir: Netflix e Crunchyroll

The Promised Neverland (Yakusoku no Neverland)

O anime de terror e suspense começa em um orfanato aparentemente perfeito, com crianças felizes, cuidadas por uma mulher gentil chamada “Mama”. Mas, essa paz é só a fachada para um dos plot twists mais impactantes da ficção recente logo no primeiro episódio.

Em poucos episódios, o anime se transforma em um suspense psicológico tenso e eletrizante, cheio de aventuras e sacadas inteligentes, com cada vez mais descobertas que chocam e prendem a atenção. São 23 episódios divididos em duas temporadas, mas a magia está mesmo só na primeira.

Onde assistir: Crunchyroll e Prime Video