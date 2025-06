5 séries LGBTQIAPN+ para refletir e se emocionar

Junho chegou, e com ele, o Mês do Orgulho LGBTQIAPN+, um período importante de celebração, visibilidade e também reflexão sobre as múltiplas vivências que existem dentro da comunidade. Ao longo dos anos, o audiovisual tem se mostrado uma ferramenta poderosa para contar essas histórias com mais autenticidade, sensibilidade e diversidade, e as séries de TV vêm ocupando um espaço cada vez maior nesse cenário.

Para quem quer aproveitar o mês mergulhando em narrativas marcantes, que vão do humor à emoção profunda, reunimos cinco séries que abordam temas da comunidade de forma envolvente e real. De jornadas de autodescoberta a retratos históricos, essas produções trazem personagens complexos, roteiros afiados e muita representatividade.

Heartstopper

Baseada nas HQs de Alice Oseman, Heartstopper vai além de um simples romance adolescente. Ao longo de três temporadas curtas e com um filme a caminho para encerrar a história, a série mostra os desafios e amadurecimento que acontecem em uma fase intensa da vida, tudo isso com ótimas atuações e episódios emocionantes.

A trama acompanha Charlie, um garoto tímido e gentil, e Nick, um atleta popular do colégio. O que começa como amizade logo evolui para algo mais profundo, abordando autoconhecimento e sexualidade com muita sensibilidade. Além dos protagonistas, também acompanhamos o grupo de amigos de Charlie, que contribuem para discussões sobre gênero, relacionamento e prioridades.

Onde assistir: Netflix

It’s a sin

Amor, medo, perda e resistência, tudo contado de forma humana e emocionante ao som de clássicos dos anos 80, essa é a essência de It’s a Sin. A minissérie consegue equilibrar momentos felizes, tristes e profundamente devastadores com leveza e objetividade, sem nunca perder a sensibilidade. Cativante do início ao fim, é curta e perfeita para maratonar.

Com apenas 5 episódios e um elenco talentoso, a história acompanha um grupo de amigos gays vivendo em Londres nos anos 80, em meio ao surgimento da epidemia de HIV. Eles estão descobrindo quem são e celebrando a liberdade, justo quando o mundo ao redor começa a mudar de forma assustadora e ninguém sabe exatamente o que está por vir.

Onde assistir: HBO Max

Veneno

Cristina Ortiz, mais conhecida como “La Veneno”, é uma mulher trans que virou um ícone na TV espanhola dos anos 90. Nessa série de 8 episódios, acompanhamos sua trajetória pelos olhos de Valeria, uma jovem trans que conhece Cristina e começa a escrever sua biografia, revelando não só os altos e baixos da sua vida, mas também a luta por identidade e reconhecimento.

Tudo em Veneno é feito com extremo cuidado e sensibilidade. A direção é belíssima, o elenco é potente (com atrizes trans dando vida a personagens trans) e o roteiro acerta em cheio ao equilibrar drama, humor e emoção. A série mergulha nas dores e vitórias de Cristina, mas também joga luz sobre as experiências de tantas outras pessoas trans invisibilizadas pela sociedade.

Onde assistir: HBO Max

Sort of

Sabi Mehboob é uma pessoa não binária de origem paquistanesa que vive em Toronto e tenta conciliar diferentes papéis na vida: cuidador de duas crianças, filho de imigrantes conservadores, melhor amigo, bartender… tudo isso enquanto tenta entender quem realmente é. Sort Of é uma série sobre identidade, amor, família e transformação, tudo tratado com sensibilidade, humor e muito charme ao longo de 16 episódios.

Com um ritmo calmo e cheio de pequenos momentos que dizem muito, a série traz diálogos sinceros que fazem refletir sem perder a leveza. Sabi é um personagem cheio de camadas, e é fácil se envolver e se relacionar com sua jornada e com as pessoas ao seu redor. A trama emociona e diverte, sempre com um olhar acolhedor sobre as diferentes formas de ser, viver e se relacionar.

Onde assistir: HBO Max

Please Like Me

Criada e estrelada por Josh Thomas, Please Like Me acompanha a vida do próprio Josh, um jovem adulto em processo de autodescoberta. Entre se assumir gay, lidar com uma família cheia de questões e enfrentar os altos e baixos da vida amorosa e da saúde mental, a série mostra tudo com um humor leve, irônico e sem exageros.

Ao longo dos episódios, temas como depressão, sexualidade, relacionamentos e amadurecimento são tratados sempre com aquele humor esquisito e inteligente que faz rir mesmo nos momentos mais difíceis. Com 32 episódios curtinhos (cerca de 25 minutos cada), é perfeita para maratonar.

Onde assistir: Hulu ou Globoplay