5 séries coreanas para aquecer o coração no fim de semana

Depois do sucesso dos boys love tailandeses, a Coreia do Sul — que por muitos anos produziu apenas doramas heterossexuais — passou a investir cada vez mais nos K-dramas com protagonismo gay. Nos últimos anos, fãs de BLs tailandeses passaram a dividir a atenção com produções coreanas, que não param de crescer em quantidade e qualidade.

Com histórias que vão de comédias românticas a dramas introspectivos, os BLs coreanos se destacam por roteiros envolventes e uma abordagem emocionalmente cuidadosa. Um dos fatores que impulsionou a popularidade do gênero foi a presença de ídolos do K-pop no elenco — uma aposta certeira das produtoras para atrair um público mais amplo e engajado, tanto dentro quanto fora da Coreia.

Selecionamos cinco títulos imperdíveis para maratonar no fim de semana:

Semantic Error

Divisor de águas para os BLs coreanos, Semantic Error acompanha Chu Sang Woo, um estudante de TI metódico, antissocial e extremamente lógico. Quando decide cortar de um trabalho em grupo os colegas que não contribuíram, cria um problema para Jang Jae Young, um aluno de Design popular, criativo e sociável. Como forma de “vingança”, Jae Young começa a provocar Sang Woo constantemente. Mas o que parecia apenas birra, aos poucos dá lugar a sentimentos mais profundos. A química entre os dois é intensa e divertida — e o embate entre razão e emoção dá vida a esse romance universitário de maneira única.

A série se destacou especialmente pela conexão entre os protagonistas — Park Jae Chan, do grupo DKZ, e Park Seo Ham, ex-integrante do KNK —, impulsionando inclusive a popularidade do DKZ.

Onde assistir: Viki

You Make Me Dance

Neste minidrama delicado, acompanhamos a vida de Song Shi On, estudante de dança contemporânea que sonha em viver da arte. Seu caminho cruza com o de Jin Hong Seok, um cobrador de dívidas que leva uma rotina sem grandes ambições. Forçados a dividir o mesmo apartamento, eles constroem uma relação baseada no apoio mútuo e na busca por reencontrar seus caminhos. A convivência dá lugar a sentimentos inesperados, moldando uma história sobre empatia, cura e recomeços.

Onde assistir: Viki

To My Star

Um dos BLs mais aclamados da Coreia do Sul, To My Star apresenta a relação entre Kang Seo Joon, um ator famoso em crise, e Han Ji Woo, um chef de cozinha reservado e metódico. O choque entre seus estilos de vida é o ponto de partida para um romance que se desenvolve com naturalidade, silêncios significativos, afeto genuíno e conflitos reais. Devido ao sucesso da primeira temporada, a série ganhou uma continuação ainda mais intensa e emocional.

Onde assistir: Viki

O Oitavo Sentido (The Eighth Sense)

Com uma abordagem mais madura, esse drama universitário se destaca pela cinematografia apurada e pela densidade emocional. Seo Jae Won é um calouro recém-transferido que conhece Ji Hyun, veterano marcado por experiências difíceis. A série toca em temas como luto, saúde mental e a descoberta de um amor que parece ultrapassar os cinco sentidos — ou até os sete, como brinca o título. Uma obra delicada, intensa e com um forte subtexto social.

Onde assistir: Viki

Cherry Blossoms After Winter

Baseada no famoso webtoon homônimo, essa série é um verdadeiro abraço no coração. Lee Hae Bom perdeu os pais ainda jovem e passou a viver com o colega de classe, Jo Tae Seong. A convivência desperta sentimentos que vão além da amizade, mas o medo da rejeição e o desejo de preservar o vínculo existente tornam tudo mais complicado. Com uma estética suave e momentos de muita ternura, a história acompanha os dois desde o ensino médio até a vida adulta, explorando o amadurecimento emocional com leveza e carinho.

Onde assistir: Viki