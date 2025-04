5 produções para assistir que se passam em Brasília

Nesta segunda-feira (21), Brasília completa 65 anos. Mesmo jovem, a capital do país já foi palco de muitas histórias — e algumas delas foram contadas nas telas. Para celebrar o aniversário da cidade, o JBr separou uma coletânea de filmes e séries que usaram o “quadradinho” como cenário. Prepare a pipoca e aproveite essa maratona brasiliense.

Justiça 2

A segunda temporada da série antológica criada por Manuela Dias apresenta quatro novas histórias ambientadas em Brasília e Ceilândia. Quatro pessoas — Balthazar, Jayme, Geíza e Milena — são presas no mesmo dia em 2016 e libertadas sete anos depois. A trama acompanha suas tentativas de reconstruir a vida e buscar justiça em uma sociedade que muitas vezes falha em oferecê-la.

A série foi amplamente reconhecida: venceu o Melhores do Ano da TV Globo na categoria Melhor Série e conquistou o Grande Prêmio do Seul International Drama Awards, na Coreia do Sul.

Onde assistir: Globoplay

Felizes para sempre?

Minissérie de 2015 escrita por Euclydes Marinho e dirigida por Fernando Meirelles, é uma releitura da obra “Quem Ama Não Mata” (1982). A trama gira em torno de cinco casais de uma mesma família em Brasília, cujas vidas aparentemente perfeitas desmoronam com a chegada de Denise/Danny Bond, uma garota de programa interpretada por Paolla Oliveira.

Além dela, o elenco conta com Maria Fernanda Cândido, Enrique Díaz, João Miguel, Adriana Esteves, Caroline Abras, João Baldasserini, Selma Egrei, Cássia Kis e Perfeito Fortuna. A série aborda temas como desejo, traição, corrupção e morte, culminando em um crime passional que abala todos os envolvidos.

Onde assistir: Globoplay

Federal

Filme policial brasileiro que acompanha a rotina de agentes da Polícia Federal na luta contra o tráfico de drogas e o crime organizado. A trama se desenrola em meio a operações perigosas e investigações que revelam a complexidade do combate ao crime no país. O filme destaca a dedicação e os desafios enfrentados pelos agentes em sua missão de manter a ordem e a justiça.

O elenco é estrelado por Selton Mello, que vive um dos agentes principais, além de Carlos Alberto Riccelli, Michael Madsen, Adriano Garib e Eduardo Dusek. Apesar da presença de nomes fortes, o filme teve recepção mista e não recebeu grandes prêmios, mas se destaca pela tentativa de retratar com realismo as tensões das instituições de segurança brasileiras.

Onde assistir: Prime Video

Eduardo e Mônica

Inspirado na icônica canção da Legião Urbana, o filme conta a história de amor entre Eduardo, um jovem estudante, e Mônica, uma mulher mais velha e independente. Apesar das diferenças, eles se apaixonam e enfrentam juntos os desafios de um relacionamento improvável. O longa celebra o amor em suas diversas formas e a beleza das conexões inesperadas.

O filme foi bem recebido internacionalmente, vencendo cinco prêmios no Los Angeles Brazilian Film Festival em 2022 — incluindo Melhor Filme, Melhor Atriz (Alice Braga), Melhor Atriz Coadjuvante (Juliana Carneiro da Cunha), Melhor Edição e Melhor Trilha Sonora. Também levou o prêmio de Melhor Filme Estrangeiro no Edmonton Film Festival, no Canadá.

Onde assistir: Globoplay

O outro lado do Paraíso

Baseado na autobiografia do jornalista Luiz Fernando Emediato, o longa retrata a trajetória de Antônio, um idealista que se muda com a família do interior de Minas Gerais para a recém-inaugurada Brasília nos anos 1960, em busca de melhores oportunidades. A narrativa é contada pelo olhar de Nando, seu filho de 12 anos. O sonho de prosperidade da família é abruptamente interrompido pelo golpe militar de 1964, que leva Antônio à prisão e à tortura devido ao seu envolvimento com movimentos sindicais.

O filme foi premiado no Festival de Brasília (Melhor Filme, Ator, Atriz e Roteiro), venceu o prêmio de Melhor Filme pelo júri popular no Festival de Gramado e também conquistou o troféu de Melhor Filme no Festival Latino-Americano de Trieste, na Itália.

Onde assistir: Prime Video