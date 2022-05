Tv Rá Tim Bum estreia série de animação ‘Vivi Viravento’, neste sábado (7)

O canal volta a exibir também a primeira temporada do programa ‘Rubra e as Criaturas’

Neste sábado (7), estreia na TV Rá Tim Bum a série de animação Vivi Viravento, uma menina que adora aventuras fantásticas e pautadas pela imaginação. Vai ao ar às 12h30 e 18h30. No mesmo dia, às 18h45, o canal volta a exibir a primeira temporada do programa Rubra e as Criaturas.

Dirigida por Priscilla Kellen da Silva, Vivi Viravento vive em busca de Viravento, um lugar onde nascem todas as ideias e viaja pelo mundo acompanhada por dois grandes amigos, o tranquilo Mochilão e o sapeca Lanterninha. Vai ao ar aos sábados e domingos, às 12h30 e 18h30, e de segunda a sexta-feira, às 12h15 e 18h.

Outro destaque da TV Rá Tim Bum é a volta à grade da primeira temporada de Rubra a as Criaturas. Rubra recebe convidados em seu programa para explorar o que existe de mais interessante no mundo. Com brincadeiras e clipes musicais, ela interage com a espontaneidade e a criatividade das criaturas. É alta tecnologia humana. A atração será exibida aos sábados e domingos, às 18h45, e de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30.