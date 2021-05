‘Tu é um bunda mole’, diz Tico Santa Cruz a Digão em live

“O que eu tenho a dizer, ô Digão, pra você é o seguinte. Primeiro que tu é um bunda mole do caralho”, disse o integrante do Detonautas

O mundo do rock nacional registrou mais uma polêmica neste fim de semana. O vocalista do Detonautas Roque Clube, Tico Santa Cruz, falou sobre Digão, do Raimundos, devido ao posicionamento político atribuído ao cantor.

Em uma live, cujo vídeo está publicado em seu Instagram, Santa Cruz fala de Digão, dizendo que “roqueiro reacionário não combina”. “O que eu tenho a dizer, ô Digão, pra você é o seguinte. Primeiro que tu é um bunda mole do caralho”, disse o integrante do Detonautas.

O músico relembrou uma briga iniciada nos últimos dias entre o Pe Lu, do Restart, e Digão. O vocalista da banda de happy rock havia criticado o posicionamento político do integrante do Raimundos, falando que ele era um exemplo de “roqueiro reaça”.

Digão não gostou da maneira como Pe Lu se referiu a ele, e se manifestou em seu Instagram sobre o ocorrido. “@eupelu Amigo, vc deveria se decepcionar consigo mesmo, a minha história musical está tocando até hoje em todo lugar enquanto você aí precisa “lacrar” pra alguém lembrar da sua existência…”, escreveu.

Foi aí que Tico Santa Cruz resolveu entrar na história. “Ele não tem é colhão para assumir publicamente que ele apoia esse governinho fascista, porque isso aí ia dar um problema e ele não consegue agir muito bem com crítica”, disse o integrante do Detonautas.

No vídeo, Santa Cruz continua a explicar o que o levou falar sobre o músico do Raimundos. “Tu tomou uma cutucada do Pelu [do Restart] que foi uma cutucada real. Roqueiro reacionário não combina. Roqueiro que junta com regime autoritário, regime totalitarista, regime negacionista, regime que apoia tratamento precoce sem qualquer tipo de cuidado, que promove aglomeração, que não usa máscara, você se identifica com essa porra, mas você não tem coragem de dizer. Aí você fica soltando essas indiretazinhas aí, uma vez ou outra, um negocinho aqui, outro negocinho ali. Aí vem o moleque do Restart e mandou a real na tua cara e tu ficou putinho com ele, mas ele tá certo. Ele tá certo!”, falou o vocalista.