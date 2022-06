Top Gun: Maverick ultrapassa dois milhões de espectadores no Brasil

O filme já faturou R$46 milhões nas bilheterias nacionais

Top Gun: Maverick continua acumulando recordes durante sua passagem pelos cinemas. O longa estrelado por Tom Cruise ultrapassou dois milhões de espectadores no Brasil em apenas dez dias de exibição. Só no país, o filme já faturou R$ 46 milhões e já ultrapassou a bilheteria total de Missão: Impossível – Efeito Fallout. Foi também o maior circuito de estreia nacional da Paramount Pictures e o maior circuito de um filme do Tom Cruise no Brasil.

Nos Estados Unidos, segundo a Comscore, o valor acumulado para o segundo final de semana de exibição foi de US$ 86 milhões, tornando o filme a terceira maior bilheteria do ano em terras americanas.

Após 10 dias do seu lançamento, o faturamento segue como o décimo maior de todos os tempos da companhia. Ao todo, mundialmente, o filme já acumula US$ 548,6 milhões, além de ter sido o filme número 1 do mundo no seu final de semana de estreia. Top Gun: Maverick está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil.