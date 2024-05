Tony Ramos já conversa e apresenta contínua evolução no quadro clínico, diz boletim médico

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Tony Ramos apresenta contínua evolução do quadro clínico após ser submetido a uma nova cirurgia no domingo (19), para tratar problemas decorrentes de uma operação realizada na cabeça na última semana.

“O ator Tony Ramos apresenta contínua evolução no quadro clínico e segue em plena recuperação da segunda cirurgia, realizada pelo Dr. Paulo Niemeyer, no último dia 19/05. Tony Ramos já conversa, está lúcido e seu estado de saúde é estável”, diz boletim médico enviado à Folha de S.Paulo nesta terça-feira (21) pelo Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro.

A nova operação foi necessária após o artista apresentar distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos. Segundo o hospital, o ator já conversa, o que representa evolução desde o último boletim.