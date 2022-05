Thiago Martins se apresenta no DF neste sábado  

O show acontece na Worlld Brasília. Ingressos custam a partir de R$40

O cantor e ator Thiago Martins desembarca em Brasília neste sabado, 21 de maio, o carioca faz show na Worlld Brasília, que fica no SIA trecho 3, a partir das 21h.

Com 23 anos de carreira na TV, cinema e teatro, Thiago Martins também se dedica à música, tem músicas autorais gravadas com artistas como Ivete Sangalo, Sorriso Maroto, Jeito Moleque e também já se apresentou com a Banda Melanina Carioca. Em 2020, lançou o DVD de pagode “7550 dias”. Em 2018, estreou como vocalista do grupo Sorriso Maroto, substituindo Bruno Cardoso durante tratamento após diagnóstico com miocardite.

A noite ainda conta com shows de Henrique e Ruan e o Grupo Moleque.

SERVIÇO

Thiago Martins

Quando: 21 de Maio

Onde: Worlld Brasília- SIA Trecho 3

Horário: 21h

Quanto: R$40

Valor equivalente à meia entrada e primeiro lote

Venda on-line: https://www.sympla.com.br/evento/thiago-martins-worlld-brasilia/1549150

Faixa etária: 18 anos