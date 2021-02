The Weeknd é 84% mais pesquisado no Spotify após performance no Super Bowl

PUBLICIDADE

O Spotify registrou um aumento de 84% no Brasil nas buscas pelas músicas do rapper canadense The Weeknd em sua plataforma de streaming. O fato acontece após a performance do rapper no intervalo do jogo do Super Bowl, vencido pelo Tampa Bay, no último domingo (7).

Além disso, os hits “Blinding Lights” e “Call Out My Name” foram as duas faixas mais ouvidas nas horas seguintes à apresentação de sua interpretação.

Para colocar essas pesquisas em números, mas em um âmbito global, “House Of Balloons / Glass Table Girls” registrou um aumento de 1.727% no consumo da música logo após o show. Enquanto isso, “Can’t Feel My Face” registrou subida de 271% seguida de “I Feel It Coming” com um aumento de 235% no consumo da música.

O rapper quis mostrar que o menosprezo do Grammy 2021 por ele já é coisa do passado. No intervalo do Super Bowl 55, em Tampa, o artista desfilou hits de seus mais de dez anos de carreira em cerca de 15 minutos de apresentação. A partida final do campeonato da NFL (a liga de futebol americano dos EUA) foi domingo (7), entre Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs, com transmissão da ESPN.

Nove dias depois da performance será o aniversário de 31 anos do rapper (16 de fevereiro). O conjunto de fatores, para ele, deveria ser o segredo para uma apresentação marcante. “Temos realmente nos concentrado em atrair os fãs em casa e fazer da apresentação uma experiência cinematográfica. E queremos fazer isso com o Super Bowl”, disse ele antes do evento à Billboard.

O artista, cujo nome verdadeiro é Abel Makkonen Tesfaye, gastou cerca de R$ 38 milhões do próprio bolso para concretizar seu sonho. Neste ano, a NFL recebeu menos de 25 mil torcedores, o menor público já registrado em um Super Bowl, e menos de 50% da capacidade de público do Raymond James Stadium. O evento é o mais assistido do planeta e estima-se que sejam mais de 100 milhões de fãs na frente da TV.

