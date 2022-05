Tem novo hit na área! Barões da Pisadinha lançam single ‘Esquece Essa Disgrama’

Em parceria com Brahma, nova música conta com a participação de Arthur Picoli no videoclipe

Dizem que “Quem canta, seus males espanta”. Mas no que depender dos Barões da Pisadinha, uma boa música também serve para deixar de lado aquele “ex que só te fez sofrer”. Em parceria com Brahma, os artistas lançam seu novo single “Esquece Essa Disgrama”, com a letra perfeita para tirar da cabeça quem te fez tão mal e curtir o momento com a galera. A nova música já está disponível nas rádios e nas plataformas de streaming, assim como o videoclipe no YouTube.

De maneira bem-humorada e com as melodias já reconhecidas pelos fãs, os Barões da Pisadinha trazem nesse lançamento as principais dicas para deixar a disgrama para trás, seja na academia, mudando de visual ou até mesmo a caminho da balada com os amigos. O videoclipe ainda conta com a participação especial de Arthur Picoli que coloca Rodrigo e Felipe Barão para malhar! Assista aqui:

“Estamos animados com a parceria, a Brahma nos acompanha há algum tempo e tudo que fazemos juntos, é sucesso! Gravar o clipe foi muito divertido, assistam! Temos certeza que a música será um HIT!”, celebram os artistas.

Agora, é só aumentar o som, decorar os passos e aproveitar a melhor maneira para esquecer toda essa disgrama!