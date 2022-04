Telecine abre sinal nas operadoras e dentro da plataforma Globoplay

O público pode acessar o conteúdo ao vivo nas TV por assinatura; no Globoplay, não assinantes acessam os seis canais em simulcast

A partir do dia 26 de abril, o Telecine abre o sinal dos seis canais – Premium, Touch, Action, Pipoca, Cult e Fun – nas operadoras de TV por assinatura, entre elas Claro, DIRECTV GO, Oi, SKY e Vivo, e dentro do Globoplay, maior plataforma brasileira de streaming, para o público conferir a programação completa, que reúne produções inéditas, franquias de sucesso e lançamentos exclusivos do selo Première. Desta vez, o ineditismo do simulcasting do conteúdo Telecine no Globoplay é um dos diferenciais do Sinal Aberto, que acontece até 2 de maio.

Pela primeira vez, a programação especial do período também será liberada na plataforma, onde é possível acompanhar os canais da rede em tempo real. Os fãs de cinema agora podem curtir tudo ao vivo, direto no Globoplay, e para assistir, basta apenas realizar um cadastro e logar. Para assinantes Claro, DIRECTV GO, Oi, SKY e Vivo, o acervo fica disponível no set-top box de cada uma delas*.

E para esse período, quem chega com tudo é Liam Neeson, na Superestreia do inédito Missão Resgate. Já que o assunto é ação, tem mais dica, com Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa, além da maratona de toda a franquia de Velozes e Furiosos, do primeiro filme a Velozes & Furiosos 9. De 26 de abril a 2 de maio, ainda dá para aproveitar a dose dupla de Um Lugar Silencioso e Um Lugar Silencioso: Parte II, ver em família a animação O Poderoso Chefinho 2: De Volta aos Negócios e muito mais. Confira a grade completa aqui.

São 30 anos dedicados a levar o melhor da magia do cinema para a casa dos brasileiros. Nessas três décadas, além de oferecer um vasto acervo, com curadoria especializada, que desperta emoções e o interesse das pessoas, o Telecine se transforma junto com o público e acompanha as principais tendências do mercado. A integração com o Globoplay vem para reforçar ainda mais a marca especialista em cinema no país, ampliando a capilaridade de seu catálogo e proporcionando uma experiência mais imersiva e completa para os clientes que apreciam um bom filme e podem acompanhar os seis canais ao vivo na plataforma.

Sinal Aberto Telecine nas operadoras

As operadoras de TV por assinatura que participam da ação, entre 26 de abril e 2 de maio, são: Claro, DIRECTV GO, Oi, SKY e Vivo, além ConectCor, Desktop, Megabit, SAT Tv, Super Cabo Multi, TVAC Telecom, VerTV, Multiplay Telecom e TV Alphaville.

O assinante deve consultar a disponibilidade dos serviços na empresa de TV por assinatura, em caso de dúvidas.