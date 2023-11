“Vestido de Noite”, de Nelson Rodrigues, estreia no CCBB

A montagem preserva a dramaturgia original da obra do autor Nelson Rodrigues e incorpora soluções cênicas que são marcas da identidade do GOM

No ano em que se celebram os 80 anos do texto Vestido de Noiva e dando continuidade às comemorações dos 45 anos de atuação ininterrupta da companhia e os 40 anos sob a direção de Ione de Medeiros, o Grupo Oficcina Multimédia realiza turnê nacional com uma montagem inédita, fruto do mergulho da companhia no universo rodrigueano.

Com grande sucesso de público, a peça já percorreu os CCBBs de Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e encerra seu giro em Brasília. Onde cumpre temporada de 16 de novembro a 9 de dezembro, com sessões de quinta a sexta-feira, às 20h, e domingo, às 18h, e sessão extra, com tradução em Libras, dia 6 de dezembro, quarta-feira, às 20h, Os ingressos custam R$ 30, a inteira, e estarão à venda em www.bb.com.br/cultura a partir de 10 de novembro. A última vez que o GOM esteve em Brasília foi em 2005, quando apresentou a estreia nacional de A Acusação.

Vestido de Noiva mescla realidade, memória e alucinação para contar a história de Alaíde. Após ser atropelada por um carro e hospitalizada, ela, na mesa de cirurgia e oscilando entre a vida e a morte, tenta reconstituir sua história. Nesse processo, seu inconsciente e desejos mais inconfessáveis vêm à tona. Quem vai ajudá-la a juntar os fragmentos de memória é a enigmática Madame Clessi.

Juntando as peças desse quebra-cabeça, as duas descobrem que houve um crime, cuja investigação será um dos motivos centrais da trama. O que poderia parecer um drama familiar, revela-se uma tragédia de alcance universal. Nesta obra, dividida em três atos, Nelson Rodrigues conta uma história a partir do âmago da personagem, ou seja, de seu espírito, de sua psique, de sua alma.

Em cena, Camila Felix, Henrique Torres Mourão, Jonnatha Horta Fortes, Júnio de Carvalho, Priscila Natany e Victor Velloso se revezam entre personagens, sem distinção de sexo. Performance que dá continuidade à proposta de duplos e trios como no espetáculo anterior da companhia, “Boca de Ouro” (2018/2019), que marcou a estreia do grupo no universo de Nelson Rodrigues.

Para a diretora, Ione de Medeiros, o texto, escrito em 1943, deu início a uma transformação do teatro brasileiro. Vestido de Noiva, segundo ela, lida com o inconsciente e com a falta de uma ordem cronológica, “o que nos desafiou a construir uma dinâmica de montagem que pudesse levar o público à compreensão destas camadas de acontecimentos e diálogos, que se relacionam”, diz Ione de Medeiros. No espetáculo, um narrador em vídeo conduz a história e permite ao público ir conectando peças como num quebra-cabeça.

A montagem apresenta e incorpora soluções cênicas que são marcas da identidade do GOM. “O material cênico tem rodinhas e alturas variadas, o que possibilita aos atores se posicionarem em níveis diferentes, conferindo à cena uma atmosfera de flutuação e, ao cenário, uma mobilidade fluida”, explica Ione.

O espetáculo começou a ser montado antes da pandemia e o processo continuou de forma remota durante o período de isolamento. “Descobrimos infinitas possibilidades de criar cenas em vídeo usando somente os recursos que tínhamos em casa. Diante de um fundo verde, os atores gravavam as cenas com seus celulares. Posteriormente, editamos essas cenas e incluímos os atores em cenários diferentes”, diz Ione. Alguns trechos gravados neste período foram mantidos na montagem.

Serviço:

Vestido de Noiva

Local: Teatro do Centro Cultural Banco do Brasil Brasília

Endereço: SCES Trecho 02 Lote 22 – Edif. Presidente Tancredo Neves – Setor de Clubes Especial Sul

Temporada: de 16 de novembro a 9 de dezembro de 2023

Horários: de quinta a sábado, às 20h, e domingo, às 18h

Sessão extra: 6 de dezembro, quarta-feira, às 20h, com tradução em Libras

Ingresso: R$ 30,00 (inteira), e R$ 15 (a meia para estudantes, professores, profissionais da saúde, pessoa com deficiência (e acompanhante, quando indispensável para locomoção), adultos maiores de 60 anos e clientes BB), à venda em www.bb.com.br/cultura e na bilheteria do CCBB Brasília, a partir de 10/11

Capacidade do teatro: 327 lugares (sendo 07 espaços para cadeirantes e 3 assentos para pessoas portadoras de obesidade)

Duração: 90 minutos

Classificação indicativa: 14 anos