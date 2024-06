Última semana para aproveitar o Palco Giratório no Teatro Sesc Garagem

O Palco Giratório, maior projeto itinerante de artes cênicas do país, chegou ao Distrito Federal no início deste mês, no Teatro Sesc Garagem, localizado na 913 Sul. A 26ª edição está fazendo uma turnê pelo Brasil até o final de dezembro, com mais de 400 apresentações e 200 cursos e oficinas realizadas por 17 grupos artísticos.

Neste fim de semana, é a última oportunidade para aproveitar os espetáculos na capital, que contam com apresentações para a criançada, dança e performances teatrais.

Um marco para o teatro nacional

Em 1998, o Palco Giratório foi inaugurado com a participação de 380 grupos artísticos de todas as regiões do Brasil, realizando cerca de 10 mil apresentações para um público estimado em 5 milhões de espectadores.

Confira a programação:

Espetáculo: Mar Acá

20 de junho, às 16h (infantil)

Grupo/ Artista: grupo Locômbia Teatro de Andanças, de Roraima

Classificação etária: livre

Sinopse: Mar Acá combina elementos da mitologia Latino-Americana, realçando a cultura ancestral de uma forma poética. Conta se a maravilhosa aventura do Llamichu, original palhaço Ameríndio das cordilheiras dos Andes no Peru. Utilizando uma Linguagem Gestual esta peça trata da transformação cultural sofrida pelos indígenas, tem cunho ecológico e valoriza a diversidade cultural. É concebida em forma colaborativa pelo grupo Locômbia Teatro de Andanças, de Roraima.

Espetáculo: Similitudo

22 de junho, às 20h (teatro-dança)

Grupo/ Artista: Projeto PÉS – Teatro-Dança para Pessoas com Deficiência (DF)

Classificação etária: livre

Sinopse: Estreado em 2015, o terceiro espetáculo do grupo coloca em cena dezenove dançantes, entre pessoas com deficiências físicas, intelectuais, síndromes diversas, pessoas sem deficiências. A obra se propõe a trazer de forma poética o cotidiano para cena, abordando questões do convívio social no dia a dia e de como esse cotidiano, muitas vezes, poda e molda padrões de movimento, de relacionamento e até de sensibilidade.

Espetáculo: Nuvem de Pássaros

23 de junho, às 17h (dança)

Grupo/ Artista: Movidos Dança (RN)

Classificação etária: 10 anos

Sinopse: Nuvem de Pássaros é uma obra que transita por processos de descobertas, desde o comportamento social na investigação das diferenças individuais, e na importância da coletividade na construção narrativa de um território. A obra é inspirada no movimento da migração dos pássaros e na trajetória de espécies que compartilham rotas de voo para o enfrentamento de climas adversos, ameaça de predadores e que juntos buscam melhores condições de sobrevivência. A relação das revoadas e a convivência de diferentes espécies é uma reflexão sobre a sociedade e seus diversos conflitos como forma de compreender a coletividade humana.

Serviço:

Sesc Palco Giratório

Local: Teatro Sesc Garagem – 913 sul

Data: Último final de semana

Entrada gratuita sujeita à lotação dos espaços.