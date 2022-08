Übercapitalismo faz temporada no Sesc Ceilândia

Übercapitalismo é um espetáculo que aborda as recentes transformações no mundo do trabalho em escala global

Após estrear no Festival Cena Contemporânea, Übercapitalismo agora realiza temporada no Sesc Ceilândia nos próximos dias 16 e 17. A peça é aberta ao público espontâneo (veja mais detalhes no serviço no fim da matéria).

Übercapitalismo é um espetáculo que aborda as recentes transformações no mundo do trabalho em escala global. Desde a revolução industrial no século XVIII, o desenvolvimento e a consolidação do capitalismo como sistema econômico e social, vivemos diversas transformações nos modos de produção que intensificaram as contradições entre as forças produtivas e relações sociais de produção.

Segundo os organizadores, desde os modelos taylorista/fordista, passando pelo toyotismo, até o que recentemente tem se denominado ubercapitalismo ou gig economy, o que se percebe é a acentuação das desigualdades, com a hiperconcentração de renda, e a ampliação da pauperização de grandes populações, aglutinadas nas periferias dos grandes centros urbanos.

O espetáculo tem inspiração na poética-política de Bertold Brecht e de Augusto Boal. Em especial pelo compromisso com uma produção artística que possa evidenciar e denunciar as injustiças das relações sociais, adicionando elementos da própria realidade, transpostos para a cena com mediações que se dão ao longo da dramaturgia, mas não internas a elas mesmas.

O espetáculo Übercapitalismo dialoga com a mais recente e qualificada produção teatral e das Ciências Sociais, ampliando as discussões sobre as relações sociais e econômicas no mundo contemporâneo para fora das restrições e da linguagem acadêmica. No elenco estão Abaetê Queiroz e Lupe Leal, enquanto quem assina a direção pela primeira vez é Rodolfo Godoi, artista, professor e sociólogo.

Übercapitalismo

SESC Ceilândia – Teatro Newton Rossi

Dias: 16 e 17 de agosto (terça e quarta)

Horário: 10h e 15h30

Haverá acessibilidade de libras nas duas sessões do dia 17 de agosto