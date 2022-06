O Grupo Teatro dos Ventos vai ocupar o Espaço Cultural Renato Russo

A “Ocupação Teatro dos Ventos” conta com programação de teatro, circo, dança e música para todos os públicos: infantil e adulto.

O Grupo leva aos palcos do Teatro Galpão Hugo Rodas e da Sala Multiuso as peças ‘O INSPETOR GERAL – A COISA TÁ RUSSA e À MARGEM, dois grandes sucessos recentes do grupo. E a esperada estreia comercial de O SEGREDO DO TECNOMUNDO, musical de classificação LIVRE, pensado para o público infanto-juvenil, que tem movimentado a sede do grupo com apresentações exclusivas para escolas. Sucesso garantido!

Na programação, o Grupo Pele (atração convidada) apresenta o lindo espetáculo UM LUGAR DE AMOR.

Os espetáculos infantis ocorrem sempre às 16h. A programação voltada para o público adulto começa às 20h, sextas e sábados, e às 19h, aos domingos!

Espetáculo “A Margem”. Foto: Divulgação Espetáculo “O Inspetor Geral”. Foto: Divulgação Espetáculo “Um lugar de amor”. Foto: Divulgação

Ingressos individuais

40,00 (inteira)

20,00 (meia entrada)

Combos

04 espetáculos – 120,00 (inteira)

04 espetáculos- 60,00 (meia entrada)

Ingressos para artistas e estudantes de teatro: 10,00

Ingressos disponíveis no Sympla ou compras dos combos via pix, através de contato por WhatsApp: (61 ) 9.8377-0336

A programação marca o início das comemorações dos 10 anos do Teatro dos Ventos, que vai acontecer no segundo semestre, com espetáculos do repertório do Grupo, lançamento de livro, novas estreias teatrais e uma atração internacional, em setembro, com residência da EVOÉ Cia de Actores, direto de Portugal, na nossa sede, em Águas Claras.

www.teatrodosventos.com.br