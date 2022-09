Ricardo Villardo volta a Brasília em outubro com o espetáculo “Você não é todo mundo”

Refletindo sobre a trajetória e a valorização da arte, Ricardo Villardo iniciou sua turnê nacional, que já passou por Rio de Janeiro e São Paulo

Após temporada de sucesso no Rio e em São Paulo, o ator Ricardo Villardo volta a Brasília, desta vez com o espetáculo autoral inédito “Você não é todo mundo”. Serão duas apresentações, nos dias 15 e 16 de outubro, no Teatro Brasília Shopping.

O texto – criado depois do sucesso de um vídeo nas redes sociais no qual Ricardo faz uma homenagem à Paulo Gustavo – conta a história real da vida do ator, desde sua infância, quando já apresentava seu amor pela arte apresentando para seus familiares performances – entre elas Xuxa e Sandy & Junior – e culmina na sua estreia nos palcos e todos os percalços de um típico artista brasileiro, até o momento atual. Villardo interpreta seus divertidos personagens, que fazem grande sucesso na internet, e é uma oportunidade de contar mais sobre a sua vida e homenagear seus ídolos.

“É meu primeiro monólogo e nele eu tenho a oportunidade de contar um pouco da minha história. A cada sessão eu me descubro mais. A interação com a plateia, que é algo bem latente, a comédia cotidiana e o drama são elementos presentes, e isso pra mim é o mais legal. Ver o público rir e chorar, quase ao mesmo tempo, é o maior reconhecimento que um artista pode ter”, conta.

Sucesso por onde passou, o espetáculo foi o primeiro escrito de forma independente pelo autor, em parceria com o diretor Marcos Nauer, e o próximo objetivo é levar a história Brasil afora.

“Chegar até aqui e ver tudo o que eu conquistei é um sentimento único. Ainda estou longe do topo, mas sei que aos poucos venho fazendo a diferença, trazendo alegria e fazendo da arte a minha voz”, comenta Ricardo, que completa: “Não é nada fácil, por sermos independentes. Se não há patrocínio, não há verba. Mas desistir nunca será uma opção. Agora estamos prontos pra rodar o país”.

Ricardo Villardo iniciou sua carreira há 20 anos, em Brasília, na Néia e Nando Cia Teatral e durante essa longa trajetória, o ator deu vida a todos os tipos de personagens, e levanta sua bandeira em prol dessa pluralidade. Para ele, a arte está ligada à identificação e é preciso romper barreiras e realçar a individualidade de cada um. Apesar da veia cômica, que faz sucesso nas redes sociais, Villardo não se considera um humorista, pelo contrário, o humor é parte de seu talento. Ele menciona que atuar é dar vida a diferentes faces, desde a seriedade do drama, até o alivio da comédia.

Em seu currículo diverso, se destacou no cenário infantil, em produções como Aladdin, O Rei Leão e O Mágico de Oz. Posteriormente, brilhou em grandes musicais como Hairspray e Grease – Nos Tempos da Brilhantina. Villardo destaca ainda alguns trabalhos como Woody, o famoso cowboy da Disney em Toy Story, e Edna Turnblad mãe da protagonista do clássico da Broadway Hairspray.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A minha arte é focada naquilo que me faz sentido. Eu costumo dizer que sou artista e ponto. Já fiz trabalhos dramáticos no teatro que me apaixonei, mas claro que a comédia faz parte de mim, é onde eu me realizo”, completa e detalha: “Em Toy Story o maior desafio foi criar o corpo de um boneco. Queria que as pessoas, quando assistissem o espetáculo, vissem um boneco que ganhou a vida e não um ator dando o texto. Já em Hairspray eu fui uma mãe de família, uma mulher cis, então foi algo novo, mas com certeza uma das personagens mais divertidas que eu já fiz! Estou muito feliz em poder retornar a Brasília com meu primeiro monologo, passa um filme na minha cabeça, estou muito ansioso por essas apresentações.”.

VOCÊ NÃO É TODO MUNDO

Uma comédia de Marcos Nauer

Com Ricardo Villlardo

15 e 16 de outubro (sábado, às 21h, e domingo, às 19h)

Teatro Brasília Shopping

End.: SCN Quadra 05 – Asa Norte, Brasília – DF, CEP: 70297-400

Telefone: (61) 2109-2122

Ingressos a partir de R$ 40 no link https://www.sympla.com.br/evento/ricardo-villardo-em-brasilia-voce-nao-e-todo-mundo/1700612