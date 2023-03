Performance teatral lança novos olhares sobre a Semana de 22

“Futuro do Passado” estreia no Museu Nacional da República no próximo dia 14

No dia 14 de março, a Agrupação Teatral Amacaca estreia o seu mais novo projeto cênico, intitulado “Futuro do Passado”. Lançada em memória ao premiado diretor Hugo Rodas, a montagem revisita criticamente o nascimento da Arte Moderna brasileira e de seus cânones, em formato de performance-instalação festiva. O Museu Nacional da República será o palco futurista desse atemporal carnaval manifesto, que seguirá em cartaz entre os dias 15 e 19 de março, com sessões teatrais sempre às 20h e com exposição fixa de 9h às 18h30. Os ingressos da performance custam R$ 20 (a inteira) e a visitação da exposição tem entrada gratuita.



“Futuro do Passado” trabalha com o hibridismo das linguagens do teatro, da dança, da música e das artes visuais, celebrando a potência artística da identidade cultural brasileira. No cenário da moderna semi-esfera do Museu Nacional da República, propõe uma performance artística em forma de instalação viva, disponível para apreciação e interação de um público itinerante. Todas as seis sessões serão seguidas de fanfarras carnavalescas, conduzidas por diferentes grupos da cidade.

Nesta mais nova montagem, a Agrupação Teatral Amacaca segue o legado inovador e experimentalista do diretor Hugo Rodas, integrando múltiplos aspectos que marcaram rupturas significativas nas artes cênicas e visuais nos últimos cem anos. Ao mesmo tempo em que apresenta o inegável legado histórico da Semana de Arte Moderna de 22 e do período de ascensão do modernismo brasileiro, suscita uma reflexão crítica sobre o lugar da arte e da cultura no Brasil contemporâneo, olhando para a invenção de novos futuros.

Mais que revisitar o modernismo, “Futuro do Passado” nasce para reconhecer a potencialidade artística do nosso povo e das nossas lutas: “Pensar, celebrar e criar inspirados nesse marco é tarefa incontornável. A relevância do tema é incontestável nesse momento em que a negação de conhecimentos consolidados, de conquistas culturais, sociais e políticas se infiltra no tecido social, na tentativa de restaurar hegemonias de pensamento há tempos contestadas”, afirma Márcia Duarte, coordenadora geral e atriz da agrupação.

“Futuro do Passado” é um projeto realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

Lançamento da performance-instalação festiva FUTURO DO PASSADO

Onde: Museu Nacional da República

Temporada aberta: de 15 a 19 de março

Performance seguida de fanfarra: sempre às 20h

Entrada na performance: R$ 20 (inteira) no Sympla

Exposição/Instalação: de 9h30 às 18h30 (entrada gratuita)

Classificação indicativa: 18 anos

Informações: 61 9.8175.2621 ou [email protected]

FICHA TÉCNICA

Idealização e Concepção: ATA – Agrupação Teatral Amacaca

Coordenação Geral: Márcia Duarte

Direção de Cena: Abaetê Queiroz

Produção Executiva: Guilherme Angelim / Guinada Produções

Atuadores:

– André Araújo

– Camila Guerra

– Dani Neri

– Diana Porangas

– Flávio Café

– Iano Fazio

– Juliana Drummond

– Márcia Duarte

– Pedro Tupã

Coordenação Técnica: Rodrigo Lélis

Coordenação Administrativa: Camila Guerra

Assistentes de Produção: Dani Neri e Flávio Café

Projeções: Thiago Sabino

Figurinos: Juliana Drummond, Diana Porangas e Marcus Barozzi

Cenografia: O Grupo

Programação Visual: Patrícia Meschick

Fotografia: Diego Bresani

Assessoria de Imprensa: Keyane Dias e Davi Mello (Pareia)

Apoio: Museu Nacional, Velvet Pub, Quartinho Direções Artística, Soul Mate

Patrocínio: Fundo de Apoio à Cultura – Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal – SECEC-DF

Uma criação dedicada à memória de Hugo Rodas.