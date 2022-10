Peça ‘A Mentira’, com Miguel Falabella, lança olhar sobre o poder da manipulação nos relacionamentos

Inspirada no romance do francês Florian Zeller, a peça “A Mentira” é estrelada por Miguel Falabella e Danielle Winits, que interpretam Paulo e Alice, um casal que, até então, não tinha motivos para desconfiar um do outro

Inspirada no romance do francês Florian Zeller, a peça “A Mentira” é estrelada por Miguel Falabella e Danielle Winits, que interpretam Paulo e Alice, um casal que, até então, não tinha motivos para desconfianças. Mas tudo isso muda repentinamente.

Após um jantar com um casal de amigos, Paulo e Alice questionam se a infidelidade de um deles deveria ser exposta. A peça segue uma pegada cômica, com o bom humor sempre presente, como é de praxe nos textos de Falabella, que assina o roteiro e a direção do espetáculo.

O questionamento abordado é: a mentira é uma piedade ou uma traição? O caso extraconjugal do casal de amigos se vira para o próprio casal, que passa a discutir sobre lealdade no casamento e confissões, para que assim possam continuar a confiar um no outro.

Temos agora um embate entre a moral e a ética no relacionamento. A mentira entra no centro da reflexão do público. Escolher um lado que argumenta melhor entre os atores passa a ser o engajamento certeiro de Falabella. É possível defender uma mentira por lealdade ao amigo ou amiga? Vai além do politicamente correto. Impossível não se prender no contexto tão similar e comum aos dias atuais.

Em tempos de fake news, abraçar uma mentira serve para reforçar a ideia cultural de que isso faz parte da humanidade, pelo fato de ser uma habilidade para a conservação e permanência da espécie. Já ocultar uma mentira em uma relação monogâmica é apresentada no espetáculo como uma demonstração de carinho e zelo pelo outro.

A verdade, no meio de tantas abordagens, é que a peça entrega aquilo que promete: um excelente entretenimento!