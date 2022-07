Ópera “O Franco Atirador” estreia em Brasília nesta quarta-feira

Montagem inédita de “Der Freischütz” ocorre no Teatro da Escola de Música de Brasília, com entrada franca

Pela primeira vez, a capital federal terá a exibição de uma montagem do clássico alemão “Der Freischütz”, de Carl Maria von Weber. Considerada a primeira ópera romântica alemã, a produção “O Franco Atirador” estreia a partir de 27 de julho com sessões gratuitas no Teatro da Escola de Música de Brasília, na 602 Sul. A temporada segue com exibições até agosto.

A obra conta a história de um jovem aldeão de uma comunidade em que a caça é a atividade de maior importância, e a pontaria perfeita, uma habilidade inestimável. O cargo mais importante da aldeia é, por tradição, hereditário – mas o atual ocupante tem apenas uma filha.

O príncipe permite que o homem que ela escolha como marido herde o cargo, desde que cumpra as provas necessárias para atestar a pontaria e capacidade para exercer a função. Este homem é Max, um jovem e promissor caçador de excelente caráter, mas que é derrotado nos testes preliminares – não tendo conseguido atingir absolutamente nada, sendo ultrapassado inclusive por um aldeão comum. O medo de perder a mão da amada Agathe o leva a buscar todas as formas possíveis de garantir a vitória no torneio – sem considerar que o preço a pagar pode ser alto demais.

Com concepção de Dan Bastos, Lívia Bergo e Raquel Rodrigues, a ópera foi feita exclusivamente para a exibição em Brasília. “Concordamos que era uma bela ideia, de uma ópera diferente, que não havia sido apresentada aqui ainda, e com uma história interessante que poderia agradar e despertar a curiosidade do público da cidade”, destaca Dan Bastos, que também interpreta o personagem Kaspar.

Foto|Zuleika de Sousa|Divulgação

Por se tratar de um singespiel (canto intercalado com texto falado), “O Franco Atirador” conta com os atores falando em português, enquanto o canto é o original da ópera em alemão, com tradução simultânea. “É um espetáculo muito bem cuidado com sutis abordagens do nosso folclore, da região Norte, que se assemelha ao folclore alemão que inspirou o compositor”, explica o diretor cênico, Francisco Mayrink.

A produção conta com aproximadamente 50 pessoas envolvidas, sendo 7 solistas, 15 coristas, orquestra com 12 músicos, além de maestro, diretor de cena e equipes de produção e apoio. O cenário é assinado por Mariana Bergo com projeções em videomapping e o figurino por Lívia Bergo, responsável pelo acervo e curadoria.

“Este trabalho foi feito a várias mãos, produção, equipe técnica, maestro regente, diretora artística, técnicos de luz, informática e assistente de direção. Com essa equipe foi e está sendo fácil preparar este espetáculo que certamente vai encantar o público e marcar época na produção lírica de Brasília”, completa Mayrink.

O objetivo da montagem é fazer com que o público brasiliense tenha a possibilidade de conhecer o universo da música clássica. “Espero que o público aproveite a oportunidade para experimentar algo diferente, mas acessível a todos. Todas as partes cantadas em alemão terão legendas e a entrada é franca. Depois desses últimos anos de tantas incertezas e dificuldades, estamos todos dando o máximo para trazer de novo para Brasília a alegria do espetáculo ao vivo”, afirma Bastos.

O projeto conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF), da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e apoio da Escola de Música de Brasília, da Secretaria de Educação.

Carl M. V. Weber

Nascido em 1786 na Alemanha, Carl Maria von Weber foi compositor, pianista e regente. Sua obra introduziu a ópera romântica na Alemanha.

Ficha Técnica:

Kaspar – Daniel Bastos

Agathe – Lívia Bergo

Max – Jean Nardoto

Ännchen – Luciana Tavares

Cuno – Gutemberg Amaral

Eremita – Gustavo Rocha

Ottokar – Francisco Bento

Direção Musical – Deyvison Miranda

Direção Cênica – Francisco Mayrink

Assistente de direção – Mateus Ciucci

SERVIÇO

Ópera “O Franco Atirador” (Der Freischütz)

Quando: 27, 29, 31/07 e 04/08, às 19h

Onde: Teatro da Escola de Música de Brasília – Levino de Alcântara (602 Sul)

Entrada: Gratuita. Distribuição de fichas uma hora antes do início do espetáculo.

Classificação indicativa: 12 anos