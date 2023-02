Oficina Circo Íntimo abre calendário de 2023 com novos cursos de teatro

Calendário do 23º ano de atividades conta com os cursos de iniciação teatral, de leitura dramática, e ainda uma parceria de oficina-montagem com a Oficina dos Menestréis, de SP

Em seu 23º ano de atividades, a Oficina Circo Íntimo abre o calendário de 2023 com três cursos simultâneos. As matrículas estão abertas para três modalidades: iniciação teatral, leitura dramática, e um curso com montagem do espetáculo Noturno, este último em parceria com a Oficina dos Menestréis, de São Paulo. As aulas de todos os cursos acontecem no Teatro Mapati, na Asa Norte, em Brasília.

Voltado para o público em geral, a partir de 16 anos de idade, e também para artistas já em atividade, o Curso de Iniciação Teatral começa no próximo dia 4 de fevereiro, sábado. As aulas são, portanto, aos sábados, das 15h às 18h, e o curso tem duração total de cinco meses. Quem ministra as aulas são os diretores e professores Abaetê Queiroz e Juliana Drummond.

Já o Curso de Leitura Dramática tem duração menor, de dois meses. As aulas são realizadas às segundas-feiras, de 19h às 22h, e começam no dia 6 de fevereiro. O curso é livre para qualquer pessoa com 16 anos ou mais. As aulas também são ministradas por Abaetê e Juliana, que são integrantes d’OsDramátikos, grupo profissional de teatro que realiza leituras dramáticas na capital há 8 anos.

Outra novidade deste ano é a oficina-montagem do espetáculo Noturno, em comemoração aos 25 anos de sua estreia em Brasília. Criado por Oswaldo Montenegro e dirigido por seu irmão Deto, Noturno é o musical mais antigo da Oficina dos Menestréis, tendo estreado em São Paulo em 1991, e em Brasília no ano de 1998. A oficina-montagem de 2023 conta com a co-direção de Abaetê e Juliana, além de Deto Montenegro. A oficina-montagem terá audições, que serão realizadas nos dias 8 e 9 de fevereiro, das 17h às 20h, no Teatro Mapati. As aulas e ensaios estão previstos para começarem no dia 1º de março, quarta-feira, no mesmo local.

23 anos de história

Em atividade desde o ano 2000, a Oficina Circo Íntimo faz parte do circuito de formação, pesquisa e difusão do teatro brasiliense. Concebida e dirigida por Abaetê e Juliana, o curso aplica, desenvolve e amplia o Método do Reflexo, criado por Oswaldo Montenegro e Deto Montenegro. Entre clássicos e autorais, mais de vinte espetáculos já foram realizados pela equipe da oficina nesses 23 anos de história, sempre com elenco formado exclusivamente pelos estudantes.

Entre as montagens, se destacam “A Ópera do Malandro” e “Gota D’água”, de Chico Buarque; “A Hora da Estrela” de Clarice Lispector; “Viúva, Porém Honesta”, de Nelson Rodrigues; “O Vale Encantado” de Oswaldo Montenegro; “A Pena e a Lei”, de Ariano Suassuna; “Mahagonny”, de Kurt Weil e Bertold Brecht; além de espetáculos autorais como “Oco”, “Cidade Partida”, “Resistência”, “HIV – Histórias Inesperadas da Vida”, “Vinícius”, “Circo Íntimo” e “Sintoma”, este último desenvolvido durante a pandemia de Covid-19, desenvolvido e apresentado apenas em plataformas digitais.

A iniciação teatral promovida por Abaetê e Juliana nas aulas e montagens incentiva muitos alunos a seguirem carreira nas artes cênicas. Entre essas pessoas estão nomes que atualmente ajudam a movimentar a cena teatral brasiliense, como Gabriela Correa, Lucélia Freire, Cae Maia, Luísa Guimarães, Tainá Baldez, Gustavo Haeser, Ana Luisa Quintas, Julia Rizzo, Elia Cavalcante, Jorge Paz e os integrantes da Cia. de Comédia Setebelos: Paulo Mansur, Dan Villas Bôas, Daniel Lima, Leônidas Fontes, Lucas Moll e Saulo Pinheiro.

Com 23 anos de atividades contínuas, a Oficina Circo Íntimo oferece seus cursos para qualquer pessoa, como as interessadas em experimentar a vivência teatral, artistas que buscam explorar novos métodos, fazer reciclagens, retomar a atividade artística, passando por professores de teatro que desejam reciclar o repertório, até pessoas que querem praticar teatro por recomendações de profissionais de saúde. Não existem critérios para a matrícula, apenas a idade mínima, que é de 16 anos completos.

