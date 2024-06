Noite dos namorados com espetáculo gratuito de dança contemporânea e balé clássico

A Casa Thomas Jefferson, na 706/906 Sul, terá uma programação especial e gratuita neste Dia dos Namorados. Os enamorados serão presenteados com a pré-estreia de um espetáculo dividido em dois atos, intercalados por um coquetel. Não é preciso retirar ingressos antecipadamente. Basta comparecer.



A partir das 19h, a mostra coreográfica da Companhia Bailarinos de Brasília abrirá a noite com um número de dança contemporânea, na parte superior da Thomas, um espaço aberto e amplo, onde as coreografias se misturarão à paisagem e ao céu das noites de junho.

O segundo momento da apresentação, segundo a diretora geral da companhia, Paula Nóbrega, será antecedido de um breve coquetel servido aos convidados, enquanto os bailarinos se preparam para o segundo ato, desta vez no CTJ Hall. Durante o coquetel haverá música ao vivo, em comemoração ao Dia dos Namorados.

Logo após o coquetel, os bailarinos subirão ao palco do CTJ Hall para uma apresentação neoclássica ao som de trechos de As Quatro Estações de Vivaldi, com coreografia de Roland Petit e remontagem de Luis Ruben Gonzalez. Essa combinação proporcionará ao público uma experiência singular e diversificada e celebrará a riqueza e a variedade da arte da dança. Será um momento de encher os olhos”, garante Paula, que levará o espetáculo também a novos espaços a partir do próximo mês.

Companhia Bailarinos de Brasília. Crédito: Divulgação.

O primeiro deve ser o do Teatro Poupex e ao som da orquestra da Marinha, revela a diretora da companhia que está em atividade há cinco anos e se destaca não só pela qualidade do trabalho, pelo apuro técnico de toda a equipe e a riqueza cultural das produções, mas também pelo trabalho social que desenvolve. A companhia oferece oportunidade a crianças de baixa renda, que não teriam condições de pagar uma escola de balé, e cria oportunidade de trabalho para bailarinos de baixa renda que atuam nos espetáculos.

A Bailarinos de Brasília proporciona acesso à arte por meio de espetáculos, apresentações públicas, aulas abertas, oficinas e workshops e conta com uma equipe de profissionais renomados nacional e internacionalmente. A companhia também promove a criação de novos espetáculos que misturam diferentes estilos, incluindo balé clássico, dança contemporânea, hip hop e dança flamenca, dentre outros.

Dança contemporânea e balé clássico

Quarta-feira (12/6), às 19h, na Casa Thomas Jefferson (706/906 Sul). Entrada franca.