Musical sobre Sidney Magal traz sua ousadia e inquietude

O espetáculo vai relembrar os mais de 50 anos da carreira de Magal, marcada por altos e baixos

Foi tudo muito rápido: Luís Guilherme não estava inscrito no teste de elenco para escolher o ator que viveria Sidney Magal em um musical, mas seu nome foi tão bem recomendado que os produtores abriram uma exceção. Com isso, ele teve pouco mais de três horas para decorar várias falas e ainda cantar um hit do artista. “Foi uma admirável surpresa”, relembra Bruna Ramos da Fonte, autora da biografia do cantor e também do roteiro de Sidney Magal: Muito Mais Que um Amante Latino, que estreia nesta sexta, 21, no Teatro Porto.

Guilherme ganhou o papel pela desenvoltura em cena, pela execução da coreografia e até por uma semelhança física com Magal. “Mas sei que detalhes me favoreceram”, conta ele, que surpreendeu Bruna e a banca selecionadora, por exemplo, pela forma de aplaudir – exatamente como o cantor, com as palmas cruzadas. “E Sidney é muito expressivo com os braços e as mãos, o que também foi bem usado por Luís”, completa Bruna.

Com isso, ganhou o papel principal do espetáculo que vai relembrar os mais de 50 anos da carreira de Magal, marcada por altos e baixos – desde as apresentações em casamentos, churrascarias e no circo até o estouro de sucessos como Meu Sangue Ferve por Você, Amante Latino, Tenho, Sandra Rosa Madalena e Me Chama Que Eu Vou, músicas que o tornaram conhecido como cantor sedutor.

Apesar da desenvoltura de Luis Guilherme, os produtores perceberam que seria mais interessante a presença de outro ator no papel de Magal, alguém que vivesse a fase mais madura do artista. É que Guilherme tem apenas 19 anos e seu “envelhecimento” em cena acabou descartado. Assim, Juan Alba assume a fase mais contemporânea, ainda que Bruna, em seu roteiro, tenha usado licenças poéticas, como colocar os dois Magais em cena, simulando o improvável encontro entre presente e futuro.

“Eles trazem a essência do Magal em cena”, observa a diretora Débora Dubois. “Enquanto Luis tem um apurado ouvido musical e senso dramatúrgico (chegou a dar ótimos palpites para as cenas), Juan é muito estudioso, especialmente para vencer o desafio da coreografia.”

OUSADO

De fato, a elaboração da dupla de atores foi minuciosa. “Assisti a vários vídeos em busca de gestos que são dele e incorporei à minha interpretação”, conta Guilherme, que também pesquisou dados sobre a personalidade de Magal. “Descobri um artista ousado, inquieto, que não ficava refém de contratos.” Esse detalhe foi apontado ainda por Alba. “Ele quebrou tabus machistas e, com uma incrível potência vocal, sempre revelou muita energia em suas apresentações.”

RELEVÂNCIA DA MÃE

Outra presença marcante em cena é a da atriz uruguaia Yael Pecarovich, que vive Sônia, a mãe do cantor. “Quando revisei o roteiro durante o isolamento provocado pela pandemia, decidi aprofundar mais esse papel, pois ela foi decisiva na evolução da carreira do filho”, conta. “Como abriu mão da carreira de cantora, uma imposição do marido, Sônia apostou no talento do Sidney. Com isso, o musical mostra como as relações familiares ajudaram na formação do artista.”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao longo do processo, Magal não interferiu, aprovando o roteiro e as mudanças que lhe eram passadas. “Ele apenas fez pequenos reparos no texto que é apresentado com sua voz em off, no final do espetáculo”, conta Bruna. “E, depois de gravar, ele foi às lágrimas.”

Estadão Conteúdo