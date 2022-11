Musical ‘Era uma Vez o Natal-Tour 2022’ viaja para 12 cidades brasileiras

O espetáculo circense narra a história do duende Teo, que busca salvar o Natal resgatando os valores tradicionais da data

Através da Lei de Incentivo à Cultura da Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, o Grupo Gazin levará o musical e teatral ‘Era uma Vez o Natal- Tour 2022’, é encenado pela Trupe Circo Teatro Sem Lona. A trupe irá percorrer por 12 cidades e passará por 4 estados: Acre, Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a partir do dia 30 de novembro e sempre com apresentações gratuitas.

O espetáculo circense narra a história do duende Teo, que busca salvar o Natal resgatando os valores tradicionais da data. Tudo começa quando a menina Tina descobre que os presentes de Natal sumiram, e a comemoração não aconteceu porque as pessoas estão perdendo o sentido do Natal. Com a ajuda do duende, ela começa uma viagem à imaginação buscando a verdadeira essência desta época especial. “Era uma Vez um Natal Tour 2022” é conduzido de forma lúdica e, como todos os atores são artistas de circo, realizam durante o espetáculo números de acrobacias, malabarismo, equilibrismos, tecido acrobático, monociclo, dança, efeitos de iluminação, entre outros. Simples, criativa e de fácil compreensão, a peça foi criada para agradar a todas as idades. “É o quarto tour deste importante projeto, que traz a magia do Natal em uma linda peça teatral”, informa Paulo Souza, coordenador de marketing da Gazin.

A cia. independente Circo Teatro Sem Lona busca inspiração no passado das companhias de circo-teatro que realizavam apresentações no interior do Brasil. Nesses 26 anos de existência, o grupo já realizou cerca de 400 espetáculos a cada ano em espaços públicos e alternativos.

Serviço:

Espetáculo “Era uma Vez o Natal – Tour 2022”

Acre – De 30 de novembro até 02 de dezembro

Rondônia – De 04 até 08 de dezembro

Mato Grosso – De 10 e 12 de dezembro

Mato Grosso do Sul – De 13 e 14 de dezembro

Todas as apresentações serão gratuitas e ao ar livre

Estadão Conteúdo