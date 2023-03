Marco Nanini volta a Brasília para sessão dupla de ‘As Cadeiras’

As duas apresentações de ‘As Cadeiras’ acontecem às 19h, e a sessão de autógrafos na sexta-feira dia 17/3, às 17h30

O ator Marco Nanini vem à Brasília nos dias 17 e 18 de março para uma dupla jornada: ele estará presente nas duas sessões de ‘As Cadeiras’ e fará uma sessão de autógrafos da sua recém-lançada biografia intitulada ‘O Avesso do Bordado’ (Mariana Filgueiras, Cia das Letras, 344 páginas), no Cine Brasília. As duas apresentações de ‘As Cadeiras’ acontecem às 19h, e a sessão de autógrafos na sexta-feira dia 17/3, às 17h30. No sábado (18/3), às 17h, haverá um bate-papo com o diretor Fernando Libonati, com mediação do artista e educador Rodrigo Fischer e a atriz, cineasta e dramaturga Luciana Martuchelli, aberto ao público e gratuito. O tema é a criatividade e a inovação viabilizando a produção cultural em cenários desafiadores, como o da pandemia.

‘As Cadeiras’ nasce do desejo profundo de seguir fazendo teatro durante a pandemia, tanto de Marco Nanini, como de Fernando Libonati e Camilla Amado (1938-2021), cujo trabalho acabou sendo o derradeiro ato de uma trajetória intensa dedicada aos palcos. Com a incerteza de quando seria possível reencontrar o público, Nanini, Camilla, Fernando e a equipe começaram a fazer leituras e ensaios virtuais em 2020 e, com o prolongamento da pandemia, resolveram que apresentariam a obra em dois formatos: ao vivo e gravado. Filmaram o espetáculo no turbulento janeiro de 2021.

O espelho entre a ficção e a realidade era inevitável, ao encenar este clássico do Teatro do Absurdo que fala justamente sobre incomunicabilidade, com dois personagens isolados em uma ilha. O resultado é o “Teatro na tela”, em que, através de recursos do audiovisual e um texto universal, a história é contada com o que há de mais precioso no teatro, que são os intérpretes.

Ambientado em um farol, numa ilha qualquer do planeta, ‘As Cadeiras’ coloca em cena um casal de idosos que espera ansiosamente por seus convidados para no momento certo revelar a uma plateia imaginária sua mensagem ao mundo. É quando os dois deixam aflorar alienação, isolamento, solidão, tédio e uma busca desesperada para entender a humanidade.

O ato final de uma dupla que o teatro uniu

‘As Cadeiras’ coroa a amizade de Nanini e Camilla, que se inicia na década de 1970 e perdura pelas cinco décadas seguintes. A primeira parceria profissional foi em ‘Encontro no Bar’ (1973), seguida pela lendária montagem de ‘As Desgraças de Uma Criança’ (1974). Ao longo dos anos, a relação deles se consolidou para além dos palcos e, desde então, buscavam um texto para voltarem a encenar juntos.

Camilla já havia protagonizado uma montagem de ‘As Cadeiras’ na juventude e sugeriu a leitura da peça com Nanini em 2017, na época em que o ator, ao lado de Fernando, organizou um ciclo de leituras antes de ensaiar ‘Ubu Rei’. A semente foi plantada e, em plena pandemia, houve vontade de resgatar a peça e finalmente pensar em um retorno aos palcos.

Infelizmente, Camilla faleceu pouco tempo após a conclusão das filmagens. Semanas antes de morrer, ela conseguiu assistir ao resultado do último registro de sua brilhante e irretocável trajetória como atriz.

Serviço:

As Cadeiras

Data: 17 e 18 de março de 2023

Local: Cine Brasília / End: SHCS EQS 106/107, Asa Sul

Horário: 19h

Duração: 67 minutos

Venda de ingressos: www.ingresso.com e bilheteria do teatro

Valor: R$ 20 inteira | R$ 10 meia (estudantes, pessoas acima de 60 anos e portadores de necessidades especiais

Capacidade: 606 lugares

O avesso do bordado

Autora: Mariana Filgueiras

Editora: Companhia das Letras

Número de páginas: 344

Preço: R$ 119,90 | E-book: R$: 44,90

Data: sexta, 17/3/23

Horário: 17:30hLocal: Foyer do Cine Brasília