Leandro Lima, de ‘Terra e Paixão’, viverá Elvis Presley em novo musical

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O ator Leandro Lima, da novela “Terra e Paixão”, vai viver o astro do rock Elvis Presley no espetáculo “Elvis – A Musical Revolution”, que estreia em São Paulo este ano, com direção de Miguel Falabella.

O espetáculo, que marca a estreia de Lima no teatro musical, conta a história de Elvis desde sua adolescência, no Texas, até o estrelato como cantor de rock e ator de cinema.

Fabiana Gugli, Eduardo Semerjian e Daniel Haidar, que alterna o papel de Elvis com Lima, também estarão no musical, além de Luiz Fernando Guimarães, que vive o empresário do cantor.

Elvis – A Musical Revolution chega ao palco do Teatro Santander no dia 1º de agosto. Este é o segundo musical sobre o ícone a estrear na cidade este ano, depois de “O Rei do Rock – O Musical”.