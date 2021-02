Grupo Osdramátikos abre nova temporada

As seis obras literárias e teatrais serão interpretadas pelo grupo seguindo o calendário de provas

Em 2021, o grupo Osdramátikos celebra seis anos consecutivos em cartaz, desde seu surgimento. O projeto Ciclo de Leituras Dramáticas abre a temporada deste ano, com estreia no próximo dia 23 de fevereiro e encerramento em 15 de abril. Serão encenados nesse período 16 textos, todas as terças e quintas-feiras, sempre às 21h, pelo canal do grupo no Youtube (bit.ly/osdramatikos). A série de apresentações online é um projeto realizado com o apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC-DF).

As seis obras literárias que fazem parte do processo seletivo do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília (PAS/UnB) deste ano abrem a programação, e todas serão transmitidas de acordo com o cronograma das provas, para auxiliar os estudantes durante o período de exames. Ator do grupo, Abaetê Queiroz acredita na inclusão de um público mais jovem. “Acreditamos que textos clássicos têm difícil aceitação e assimilação entre os jovens. A ideia é fazer adaptações que aproximem o público com esse conteúdo através de uma linguagem divertida e dinâmica”, entende o artista.

Abaetê Queiroz, André Araújo, Bárbara Gontijo, Edu Moraes, Juliana Drummond, Léo Gomes, Márcio Minervino e Rosanna Viegas se revezam para fazer as duas leituras semanais. Nesta temporada, o elenco está completo, com todos os integrantes, tanto do elenco fixo quanto do elenco que participa dos projetos e que fazem parte da história do grupo desde o surgimento do coletivo. “É um resgate da nossa própria história. São artistas incríveis, que são grandes nomes do teatro brasiliense”, explica a atriz Juliana Drummond sobre a formação do elenco para o Ciclo de Leituras Dramáticas.

Calendário cultural de Brasília

O formato apresentado pelo grupo se distancia das leituras dramáticas convencionais. Cada encenação conta com o apoio artístico de cenografia e figurino, o que aproxima a leitura dramatizada de uma montagem teatral e ajuda a criar a atmosfera de cada obra teatral ou literária, sem perder o clima intimista e mais informal.

Em cartaz há seis anos, as apresentações feitas todas as terças-feiras no Teatro Goldoni, desde 2015, fizeram Osdramátikos se tornarem parte do calendário cultural de Brasília. O grupo conquistou um público fiel, que também se adaptou ao contexto da pandemia de Covid-19, e migrou do teatro para o ambiente digital junto com os artistas.

“Sentimos uma falta absurda das apresentações presenciais e não nos esmorecemos. Na pandemia, tivemos que reinventar, readaptar e reentender nossa forma de produzir arte para que ela não deixasse de existir e continuasse a ser vista pelo público”, avalia Juliana. “Desenvolvemos uma linguagem muito similar com nossas sessões presenciais: informal, simples e divertida”, finaliza Abaetê.

Confira a programação inicial da temporada, com todos os textos da edição de 2021 do PAS/UnB

23/02 (terça) – Perdoa-me por me traíres, de Nelson Rodrigues;

25/02 (quinta) – A exceção e a regra, de Bertolt Brecht;

02/03 (terça) – Medida por Medida, de William Shakespeare;

04/03 (quinta) – Um inimigo do povo, de Henrik Ibsen;

09/03 (terça) – Ifigênia em Áulis, de Eurípides;

11/03 (quinta): A advogada que viu Deus, o diabo e depois voltou para a terra, do Grupo G7.

SERVIÇO

Ciclo de Leituras Dramáticas, com Osdramátikos

Lives de leituras dramáticas

Todas as terças e quintas, de 23 de fevereiro a 15 de abril, sempre às 21h horas

No canal Osdramátikos no Youtube (bit.ly/osdramatikos)

Mais informações: (61) 99606-5615