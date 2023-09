Grupo Novos Candangos estreia o espetáculo “Novelão”

Produção que será apresentada no Sesc Taguatinga promete reviver a nostalgia de clássicos personagens de novelas dos últimos 40 anos

Após sucesso em apresentações dos espetáculos “Monstros”, em maio de 2023, e “Perdoa-me: Pesadelo Show”, em agosto, o grupo de teatro Novos Candangos anuncia a peça “Novelão”. O espetáculo mescla clássicas novelas e personagens das décadas de 1980, 1990 e também do Século 21.

A peça estará em cartaz nos dias 5, 6, 7 e 8 de outubro, de quinta a domingo, sempre às 20h, no Sesc Taguatinga (St. B Norte – CBN 12 – Área Especial 2/3 – Taguatinga Norte). Os ingressos antecipados custam a partir de R$ 20 no Sympla.

“’Novelão’ é uma homenagem ao universo das novelas brasileiras, onde enredos rocambolescos, personagens marcantes e reviravoltas são o ponto alto da produção. O espetáculo captura a essência do gênero, oferecendo ao público uma experiência que é, ao mesmo tempo, nostálgica e surpreendente”, ressalta o diretor do grupo, Diego Ponce de Leon.

Com um elenco formado por renomados e premiados atores/atrizes de Brasília e roteiro construído coletivamente, “Novelão” conta a história de um soldado brasileiro que some em meio a um combate em guerra, sendo dado como morto. Sua cidade natal “Água Seca” transforma-se em um local turístico em homenagem a ele. Quinze anos depois, ele retorna, revelando segredos chocantes sobre seu passado.

“As autoridades locais entram em pânico e tomam medidas drásticas para proteger a cidade. No entanto, segredos antigos podem ameaçar a história construída, desencadeando uma série de eventos surpreendentes. “Novelão” é uma celebração da cultura das novelas e o Grupo Novos Candangos está ansioso para compartilhar essa experiência com o público. Prepare-se para rir, chorar e se surpreender enquanto mergulha neste universo cheio de reviravoltas e emoções”, destaca a atriz e também fundadora do grupo, Tati Ramos.

Serviço:

‘Novelão’, do grupo Novos Candangos

De 5 a 8 de outubro de 2023

Sempre a partir das 20h

Sesc Taguatinga – CNB 12 – Área Especial 2/3 – Taguatinga Norte-

Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Não recomendado para menores de 12 anos

Mais informações: @cianovoscandangos