Flávio Verne lança videodança autoral de ‘Free Yourself’, de Jessie Ware

O coreógrafo e diretor criativo brasiliense reuniu uma equipe de peso para a realização do projeto

Reconhecido por trabalhos com artistas do cenário musical nacional, o coreógrafo Flávio Verne lançou, nesta quinta-feira (19), a videodança de ‘Free Yourself’, música da cantora Jessie Ware. O projeto autoral publicado nas redes sociais do profissional conta com direção de Scoz, styling de João Ribeiro e beleza de Rômulo Rosa.

“A ideia do vídeo partiu da vontade de produzir algo que unisse a estética com a dança, que é algo que tem muito a ver com meu trabalho de direção criativa mesclado com a coreografia. Quis entregar algo que englobasse tudo, da coreografia ao roteiro, cenário e fotografia. Trabalho muito com videoclipes e pra mim faz muito sentido pensar no todo, não só na parte da dança, já crio pensando no cenário, na situação e em qual sensação gostaria de passar pra quem estiver assistindo”, pontua Verne.

O diretor Scoz retoma a parceria com Flávio e juntos trazem a visão de arte e mercado sobre esse conceito. “É sempre uma inspiração para mim estar envolvido com ele e com a dança, que é outra coisa que eu amo muito também”, conta o profissional.

Assista à videodança: