Festival grátis apresenta espetáculos de artistas com deficiência

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Até o próximo domingo (13), o Itaú Cultural realiza mais uma edição do “Entre Arte e Acesso”, projeto que desde 2016 destaca o protagonismo de artistas com deficiência e promove a diversidade cultural.

A mostra tem obras de diversas linguagens, como teatro, dança, performance e literatura. A programação é gratuita e, para participar, basta reservar ingresso no site do Itaú Cultural. Todas as atividades são acessíveis, com recursos como libras, audiodescrição e legendas descritivas.

A programação deste ano funciona em um novo formato: em cada um dos dias, o evento começa com uma encenação feita por realizadores da região Norte do país. A atividade é seguida de um espetáculo e um bate-papo dos artistas com o público.

Na sexta (11), a partir das 20h, o palco da Sala IC recebe o espetáculo de dança “Deffuturismo”, solo de João Paulo Lima, que também assina a direção e o texto da obra. A performance imagina um futuro diferente, no qual a norma são os corpos de pessoas com deficiência.

No sábado (12), às 16h, o espetáculo “Autorretrado Com Frida(Z) e Flores ou Garatujas de uma Mãe Atípica” faz sua única apresentação desta edição. Em cena, a atriz Ruth Melchior, do grupo paulistano Companhia Antropofágica, costura a história de sua filha, Frida, com a da pintora mexicana Frida Kahlo (1907-1954), que também era uma mulher com deficiência. A direção é de Renata Adrianna e Thiago Reis Vasconcelos.

Já no domingo (13), às 19h, o espetáculo “Rotação”, apresentado pelo casal de artistas Giovanni Venturini e Lívea Castro, conta com uma visita tátil, voltada a pessoas cegas e com baixa visão, pelo cenário da peça.

ENTRE ARTE E ACESSO

Quando De qui. (10) a sáb. (12), às 20h. Dom. (13), às 19h

Onde Itaú cultural – av. Paulista, 149, Bela Vista, região central

Preço Grátis, com reserva de ingresso em itaucultural.org.br