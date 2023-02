Festival de Curitiba terá ‘Hamlet’ de atores com síndrome de Down

O mesmo palco vai receber o trabalho mais recente da atriz Vera Holtz, intitulado “Ficções”, inspirado no livro “Sapiens”

São Paulo – SP

O Festival de Curitiba, tradicional mostra de teatro que neste ano acontece de 27 de março a 9 de abril, será aberto por uma montagem de “Hamlet”, de William Shakespeare, encenada, no Guairão, por atores com síndrome de Down, do Teatro La Plaza, do Peru.

O mesmo palco vai receber o trabalho mais recente da atriz Vera Holtz, intitulado “Ficções”, inspirado no livro “Sapiens”, do historiador Yuval Noah Harari. Já Eliane Giardini e Marcos Caruso se apresentam com “Intimidade Indecente”, sucesso de bilheteria no Rio de Janeiro e em São Paulo.

Também serão encenados “Gaslight – Uma Relação Tóxica”, último trabalho de Jô Soares, “O Bem Amado Musicado”, com letras e músicas de Zeca Baleiro e Newton Moreno, e o Grupo Corpo trará duas coreografias para o festival, “Breu e Primavera”.

Já o Guairinha, recebe o espetáculo “O Tempo e a Sala”, com a atriz Simone Spoladore, e “A Invenção do Nordeste”, que problematiza a temática da identidade nacional. No Teatro da Reitoria, estará em cartaz “c h ãO”, da dupla Marcela Levy e Lucía Russo, e “Cárcere ou Porque As Mulheres Viram Búfalos”, da Companhia de Teatro de Heliópolis, que promeve uma reflexão sobre o encarceramento em massa da população negra brasileira.

Por fim, o Teatro Zé Maria recebe “Stabat Mater”, de Janaína Leite, que transita entre múltiplas linguagens para desconstruir a ideia patriarcal de feminilidade. No mesmo palco, estreia “Adoráveis Transgressões”, cabaré selvático a partir da obra de Copi e Leonarda Glück. “Brenda Lee e o Palácio das Princesas” segue a temática LGBTQIA+, contando a história do “anjo da guarda das travestis”.

Ao todo, são mais de 350 atrações em 70 espaços de Curitiba e região metropolitana.