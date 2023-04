Festival Brasília em Dança vai reunir mais de 900 bailarinos a partir desta sexta-feira (28)

Concurso acontece entre os dias 29 a 30 de abril, e 1 de maio, no Teatro do Sesi Yara Amaral em Taguatinga, com entradas a partir de R$ 20 (meia-entrada)

“A dança tem diversos sentidos e significados podendo ser praticada como forma de expressão artística, expressão humana, expressão de sentimentos e expressão da sociedade como forma de aquisição de conhecimentos, de práticas de lazer, de prazer, como libertação da imaginação, desenvolvimento da criatividade, de desenvolvimento da comunicação e como veículo de socialização”. Assim definiu Débora Barreto, em seu livro Dança: ensino, sentidos e possibilidades na escola. A partir desta reflexão o bailarino e coreógrafo Bruno Alves, o dançarino Daniel William, a Flyer Companhia de Dança, em parceria com o Centro Cultural Sesi – Teatro Yara Amaral, enxergaram que era a hora de fortalecer o setor e proporcionar uma oportunidade para os grupos, institutos, escolas e dançarinos independente para exporem seus trabalhos. Eis que surgiu o Festival Brasília em Dança, que será realizado pelo segundo ano consecutivo na cidade. O evento acontece entre os dias 28 a 30 de abril, e 1 de maio, em Taguatinga, no Teatro Yara Amaral, tendo como objetivo conectar bailarinos, professores, mestres, jurados, coreógrafos, diretores e todos envolvidos com a arte de dançar por meio de um festival que vai possibilitar a troca de conhecimento e aprendizados. Serão mais de 30 horas de atividades, entre as competições de danças com 570 apresentações, de 938 bailarinos inscritos individualmente/integrantes dos 66 grupos concorrentes de três federações: Brasília, Goiás e Minas Gerais. Fóruns e workshops também vão ser realizados ao longo dos três dias de festival. Para a avaliação dos grupos, 13 jurados de 4 estados foram convidados. “O Brasília em Dança nasceu com foco para fomentar e aquecer o cenário artístico da capital, visto que hoje não temos muitos festivais competitivos de dança na cidade.Queremos proporcionar aos grupos culturais, escolas e instituto maiores oportunidades de apresentarem seus trabalhos”, explica Bruno Alves, Diretor e organizador do festival. Programação Na sexta-feira (28), a partir das 14h, o primeiro dia do Festival Brasília em Dança será dedicado exclusivamente para os dançarinos e grupos inscritos, onde vão participar de fórum com os jurados para um bate-papo interativo e apresentação do evento. Já no sábado (29) , domingo (30) e segunda (1 de maio), sempre a partir das 9h, o festival será aberto ao público, que vão poder acompanhar as apresentações competitivas de Balé Clássico de Repertório, Balé Clássico, Estilo livre, Dança Contemporânea, Jazz, Danças Urbanas e Danças Populares, nas categorias solo, duo, trio e conjunto. Durante os dois dias, workshops de jazz, balé clássico, dança contemporânea e danças urbanas, também serão realizados. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Nos respectivos dias o evento tem horários de início e sessões alternadas , e os ingressos podem ser adquiridos pelo site Ticket Fácil ou pelo celular (61) 9 8157-4416 (WhatsApp), com valores a partir de R$ 20 (meia-entrada mediante a doação de 1kg de alimento). Serviço

Festival Brasília em Dança

Onde: Teatro Sesi Yara Amaral (QI 12 – Taguatinga Norte)

Quando: 28 a 30 de abril, e 1 de maio – sexta, sábado, domingo e segunda

Ingressos: Ticket Fácil ou pelo celular (61) 9 8157-4416 (WhatsApp), com valores a partir de R$ 20 (meia-entrada mediante a doação de 1kg de alimento)

Para mais informações: @brasiliaemdanca ou (61) 9 8157-4416