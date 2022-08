Espetáculo sobre folclore e cultura popular desembarca na Caixa Cultural

Algumas das sessões são gratuitas, acontecem às 15h e são destinadas a alunos de escolas públicas

Nos dias 02, 03, 04, 09, 10 e 11 de setembro, o teatro da Caixa Cultural recebe o espetáculo “Inabitável ” do Grupo Pele. A montagem, que conta com uma linguagem híbrida de dança, circo e teatro, é uma metáfora sobre a cultura popular e suas tradições que acabam sendo consumidas pela massificação cultural.

As sessões dos dias 02 e 09 de setembro são gratuitas, acontecem às 15h e são destinadas a alunos de escolas públicas do ensino fundamental e médio de todo o DF (veja o contato no fim do texto para agendamento de visitas. Em todas as demais sessões, os alunos da rede pública que apresentarem carteirinha estudantil não pagam a entrada.

As sessões dos dias 03, 04, 10 e 11 custam R$ 10 a meia-entrada.

Sobre o espetáculo

Há muito tempo, tanto quanto a própria aventura humana na Terra, este planeta vem sendo habitado por criaturas fascinantes. Pelos caminhos e descaminhos, na escuridão das cavernas ou sob a luz das estrelas, esses seres assustadoramente sensíveis, sempre conviveram em paz na imensidão de seus territórios.

Até que um dia o homem se imaginou maior do que tudo. O que era amplidão, passou a ser limite. Uma nova criatura devoradora surgiu das entranhas dos homens e desde então vem engolindo a beleza, o sagrado e a poesia.

Catherine Zilá, uma das integrantes do grupo Pele explica que “a relevância do espetáculo está em chamar a atenção para nossa cultura popular, tão rica, parte integrante da história de um povo”. “Vivemos na era da ansiedade e do imediatismo. Ninguém tem mais tempo de ouvir histórias, as pessoas desvalorizam os trabalhos manuais pois demandam tempo. As crianças desconhecem canções ou bricadeiras de roda, pois a maior parte do tempo, estão concentradas ao mundo virtual. É preciso fazer esse resgate”, conclui.

Para agendar a presença das escolas, o contato é (61) 99261-9499 falar com o Micael.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre o grupo Pele

Fundada em outubro de 2019, o grupo de dança e circo Pele trabalha principalmente dança contemporânea e acrobacias de solo e aéreas. A formação atual conta com Carlos Guerreiro e Catherine Zilá, que atuam como bailarinos, coreógrafos e acrobatas. Juntos, trabalham, criam, aprendem e trocam conhecimento em suas áreas, desenvolvendo espetáculos híbridos das duas linguagens.

Serviço

Espetáculo ‘Inabitável’

Dias: 02, 03, 04, 09,10 e 11 de setembro

Apresentações nos dias 02 e 09 são gratuitas, às 15h, para alunos de escolas públicas do DF. Para agendar visita, o contato é (61) 99261-9499. Tratar com Micael.

Caixa Cultural Brasília

Endereço: SBS Quadra 4 lotes 3/4 – Setor Bancário Sul

Horário de funcionamento da bilheteria: terça a domingo, das 13h às 21h